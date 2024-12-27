美團就「防疲勞機制」向騎手、學者徵求意見

《經濟通通訊社２７日專訊》美團（０３６９０）公布，於１２月２２日在北京舉辦了一場

懇談會，邀請了一線騎手、高校學者等，就「防疲勞機制」試點情況徵求建議。



美團表示，在前期調研中發現，很多騎手只是將送外賣當作臨時性的工作。在他們眼中，多

勞多得、工資日結是騎手工作的重要價值。「我們深知，一項看似簡單的規則改動，會牽涉多方

利益，因此，也更希望大家理解不同群體的觀點與訴求。」



會上，多名騎手表達了多跑單掙錢的意願。參會學者也表達了應當支持騎手多跑單的自主意

願的觀點。



＊學者：騎手多勞多得，不能簡單以內捲視之＊



中國人民大學商學院組織與人力資源系主任周禹表示，騎手職業的一大特徵是多勞多得的收

入效應十分清晰，因此不能簡單以內捲視之，應該優先尊重騎手自主的增收意願。他進一步表示

，尊重騎手的自主性也應該體現在對決策和規則安排的參與上，讓騎手有機會參與關鍵規則的制

定，體現算法的參與性和包容性。



此前，美團披露了最新一輪「防疲勞試點」數據及調研結果。與此前相比，本輪試點新增了

「跑單超過８小時會收到提醒、跑單１２小時將強制下線」的新策略。具體而言，騎手在累計有

單時長大於等於８小時後若不進行休息，則定期觸發一次休息彈窗強提醒；當日實時累計有單時

長大於等於１２小時，且單日完單量大於１０單，強制下線休息，當天不再支持跑單。從試點平

均數據來看，因超長時間跑單被強制下線休息的騎手佔當天有單騎手的０﹒１８％，觸發防疲勞

機制彈窗休息提醒的騎手則佔兩成。



外賣騎手曾發生猝死事件，引發關注。今年９月９日，杭州市余杭區閒林街道辦事處發布情

況通報，稱針對網民關注的本轄區雅樂國際花園附近非機動車道上一男子暈倒經搶救無效宣布死

亡事件，經查，死者５５歲的袁某某，系外賣配送員，公安部門已排除刑事案件可能。多方呼籲

之下，平台開始重視外賣騎手保障問題，美團、餓了麼均已開始試行騎手過勞強制下線機制。

（ｌｃ）

