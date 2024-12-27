【聚焦數據】經濟普查：中國去年末開發商從業員較５年前減２７％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國第五次全國經濟普查結果出爐。數據顯示，受房地產行業

下行拖累，截至２０２３年末，全國房地產開發經營企業２０﹒６萬個，較２０１８年末僅增

０﹒２％；房地產開發經營企業從業人員較２０１８年末下降２７％。增幅均遠落後於物業管理

企業和房地產中介服務企業。



數據顯示，２０２３年末，全國共有房地產業企業法人單位１０４萬個，較２０１８年末增

長４０﹒２％。其中，房地產開發經營企業２０﹒６萬個，物業管理企業３７﹒５萬個，房地產

中介服務企業３０萬個，分別較２０１８年末增長０﹒２％、５９﹒８％和４５﹒９％。



２０２３年末，全國房地產業企業法人單位從業人員１４３９﹒８萬人，較２０１８年末增

長１４％。其中，房地產開發經營企業２７１﹒３萬人，較２０１８年末下降２７％；物業管理

企業８５４﹒３萬人，房地產中介服務企業１８６﹒７萬人，分別較２０１８年末增長

３４﹒１％和１８％。



數據顯示，在房地產業企業法人單位中，內資企業佔９８﹒５％，港澳台投資企業佔

１﹒１％，外商投資企業佔０﹒４％；在房地產業企業法人單位從業人員中，內資企業佔

９６﹒７％，港澳台投資企業佔２﹒５％，外商投資企業佔０﹒８％。（ｌｃ）

