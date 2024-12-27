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AH股新聞

27/12/2024 09:25

【聚焦數據】經濟普查：中國去年末開發商從業員較５年前減２７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國第五次全國經濟普查結果出爐。數據顯示，受房地產行業
下行拖累，截至２０２３年末，全國房地產開發經營企業２０﹒６萬個，較２０１８年末僅增
０﹒２％；房地產開發經營企業從業人員較２０１８年末下降２７％。增幅均遠落後於物業管理
企業和房地產中介服務企業。
　
　　數據顯示，２０２３年末，全國共有房地產業企業法人單位１０４萬個，較２０１８年末增
長４０﹒２％。其中，房地產開發經營企業２０﹒６萬個，物業管理企業３７﹒５萬個，房地產
中介服務企業３０萬個，分別較２０１８年末增長０﹒２％、５９﹒８％和４５﹒９％。
　
　　２０２３年末，全國房地產業企業法人單位從業人員１４３９﹒８萬人，較２０１８年末增
長１４％。其中，房地產開發經營企業２７１﹒３萬人，較２０１８年末下降２７％；物業管理
企業８５４﹒３萬人，房地產中介服務企業１８６﹒７萬人，分別較２０１８年末增長
３４﹒１％和１８％。
　
　　數據顯示，在房地產業企業法人單位中，內資企業佔９８﹒５％，港澳台投資企業佔
１﹒１％，外商投資企業佔０﹒４％；在房地產業企業法人單位從業人員中，內資企業佔
９６﹒７％，港澳台投資企業佔２﹒５％，外商投資企業佔０﹒８％。（ｌｃ）

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