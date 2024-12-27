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27/12/2024 18:07

《大灣區》深圳地鐵１３號線南段明早通車，連接深圳灣口岸

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳地鐵宣布明日（２８日）有５條新線路正式通車，當中包
括１３號線南段（深圳灣口岸站－高新中站），各線車站將於明日上午１０時１８分開門迎客。
　
　　深圳地鐵１３號線全線共有１６個站，明日率先通車的南段包括深圳灣口岸至高新中共７個
站，每日上午６時半至晚上１１時提供服務，由港鐵營運。（ｓｌ）

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