【聚焦人幣】９月末外債餘額２﹒５萬億美元，較６月末降１﹒１％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年９月末中國全口徑外債數據。

截至２０２４年９月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為１７６３７１億元人民幣（等值

２５１６９億美元，不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債．下同）。中國外債主要指

標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險總體可控。



從期限結構看，中長期外債餘額為７６６４２億元人民幣（等值１０９３７億美元），佔

４３％；短期外債餘額為９９７２９億元人民幣（等值１４２３２億美元），佔５７％。短期外

債餘額中，與貿易有關的信貸佔３３％。



從機構部門看，廣義政府外債餘額為３０１８６億元人民幣（等值４３０８億美元），佔

１７％；中央銀行外債餘額為６４９８億元人民幣（等值９２７億美元），佔４％；銀行外債餘

額為７７６４９億元人民幣（等值１１０８１億美元），佔４４％；其他部門（含關聯公司間貸

款）外債餘額為６２０３７億元人民幣（等值８８５３億美元），佔３５％。



從幣種結構看，本幣外債餘額為８８７６１億元人民幣（等值１２６６７億美元），佔

５０％；外幣外債餘額（含ＳＤＲ分配）為８７６１０億元人民幣（等值１２５０２億美元），

佔５０％。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔８０％，歐元債務佔８％，日元債務佔５％，港

幣債務佔４％，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為３％。



＊外匯局：中國外債規模將繼續保持穩定＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，２０２４年三季度，中國外債規模略

有下降，結構保持穩定。截至２０２４年９月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為

２５１６９億美元，較２０２４年６月末下降２８４億美元，降幅１﹒１％。從幣種結構看，本

幣外債佔比５０％，較２０２４年６月末上升１個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比

４３％，較２０２４年６月末下降１個百分點。



李斌表示，外債規模下降主要受外幣外債餘額下降影響。受外幣融資成本相對較高等因素影

響，２０２４年第三季度末，本幣外債餘額環比上升１﹒９％，外幣外債餘額環比下降３﹒９％

，帶動全口徑外債餘額整體略有下降。



李斌並預計，中國外債規模將繼續保持穩定。從外部環境看，２０２４年以來美歐等發達經

濟體多次降息，外幣融資成本有望逐步下降；從內部環境看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強

、潛能大、長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中央經濟工作會議明確明年實施更加積極有

為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，有助於中國外債規模繼續保持穩定。（ｓｌ）

