  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋冬養生食療
etnet專輯
AH股新聞

27/12/2024 15:15

《中國房產》武漢３０宗土地出讓收金超２１０億，５地塊溢價成交

　　《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２６日，湖北省武漢市出讓３０宗各類用地，成交總額
２１０﹒９４億元（人民幣．下同），土地總面積２４４﹒８６萬平方米，規劃建築總面積
３９５﹒１３萬平方米。這是武漢市本年度推出土地面積、金額最大的一次土地拍賣活動。
　
　　２２宗涉住宅地塊均成功出讓，成交金額為１７８﹒２１億元。華潤置地、偉星地產、華僑
城等房企均有斬獲，其中不少房企為首度現身武漢拿地。
　
　　中指研究院統計數據顯示，武漢土地市場１２月份單月成交金額已達到４１８億元，超過此
前１１個月總和，不少住宅用地出現久違的溢價成交。
　
　　具體來看，武漢本次拍賣有５宗土地產生溢價。其中，３宗住宅用地競價相對激烈，武昌團
結路地塊有多家房企同場競拍，競價２５輪後，最終由華潤置地以７﹒１２億元競得，溢價率達
到２０﹒２８％。
　
　　漢口後湖地塊有２家企業參與競價，最終由偉星地產以１４﹒９３億元競得，溢價率
６﹒０４％。東湖高新區地塊有２家企業參與競價，最終由武漢光谷宜居投資發展有限公司以
５﹒４７億元競得，溢價率０﹒９２％。
　
　　值得一提的是，武漢此次土拍不僅有涉宅用地，還有多宗商服、工業、文化和交通等用地成
交。（ｊｑ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處