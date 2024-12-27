《中國房產》武漢３０宗土地出讓收金超２１０億，５地塊溢價成交

《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２６日，湖北省武漢市出讓３０宗各類用地，成交總額

２１０﹒９４億元（人民幣．下同），土地總面積２４４﹒８６萬平方米，規劃建築總面積

３９５﹒１３萬平方米。這是武漢市本年度推出土地面積、金額最大的一次土地拍賣活動。



２２宗涉住宅地塊均成功出讓，成交金額為１７８﹒２１億元。華潤置地、偉星地產、華僑

城等房企均有斬獲，其中不少房企為首度現身武漢拿地。



中指研究院統計數據顯示，武漢土地市場１２月份單月成交金額已達到４１８億元，超過此

前１１個月總和，不少住宅用地出現久違的溢價成交。



具體來看，武漢本次拍賣有５宗土地產生溢價。其中，３宗住宅用地競價相對激烈，武昌團

結路地塊有多家房企同場競拍，競價２５輪後，最終由華潤置地以７﹒１２億元競得，溢價率達

到２０﹒２８％。



漢口後湖地塊有２家企業參與競價，最終由偉星地產以１４﹒９３億元競得，溢價率

６﹒０４％。東湖高新區地塊有２家企業參與競價，最終由武漢光谷宜居投資發展有限公司以

５﹒４７億元競得，溢價率０﹒９２％。



值得一提的是，武漢此次土拍不僅有涉宅用地，還有多宗商服、工業、文化和交通等用地成

交。（ｊｑ）

