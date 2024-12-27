《中國房產》武漢３０宗土地出讓收金超２１０億，５地塊溢價成交

《經濟通通訊社２７日專訊》１２月２６日，湖北省武漢市出讓３０宗各類用地，成交總額
２１０﹒９４億元（人民幣．下同），土地總面積２４４﹒８６萬平方米，規劃建築總面積
３９５﹒１３萬平方米。這是武漢市本年度推出土地面積、金額最大的一次土地拍賣活動。
２２宗涉住宅地塊均成功出讓，成交金額為１７８﹒２１億元。華潤置地、偉星地產、華僑
城等房企均有斬獲，其中不少房企為首度現身武漢拿地。
中指研究院統計數據顯示，武漢土地市場１２月份單月成交金額已達到４１８億元，超過此
前１１個月總和，不少住宅用地出現久違的溢價成交。
具體來看，武漢本次拍賣有５宗土地產生溢價。其中，３宗住宅用地競價相對激烈，武昌團
結路地塊有多家房企同場競拍，競價２５輪後，最終由華潤置地以７﹒１２億元競得，溢價率達
到２０﹒２８％。
漢口後湖地塊有２家企業參與競價，最終由偉星地產以１４﹒９３億元競得，溢價率
６﹒０４％。東湖高新區地塊有２家企業參與競價，最終由武漢光谷宜居投資發展有限公司以
５﹒４７億元競得，溢價率０﹒９２％。
值得一提的是，武漢此次土拍不僅有涉宅用地，還有多宗商服、工業、文化和交通等用地成
交。（ｊｑ）
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