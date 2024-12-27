  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋冬養生食療
etnet專輯
AH股新聞

27/12/2024 16:01

《打擊貪腐》江蘇證監局原局長凌峰被雙開，以投資入股名義收財物

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、
江蘇省紀委監委消息，日前對江蘇證監局原黨委書記、局長凌峰嚴重違紀違法問題進行了紀律審
查和監察調查。
　
　　經查，凌峰理想信念扭曲，紀法意識淡薄，身為證監會派出機構「一把手」，貫徹落實黨中
央關於資本市場和上市公司監管的重大決策部署不力，角色錯位、公私不分，利用監管公權力深
度政商勾連，「幹私活」「謀私心」，對證監會監管形象、資本市場平穩運行造成不良影響。
　
　　此外，對抗組織審查，與多人串供，轉移隱匿違法所得；落實監管「長牙帶刺」要求不到位
，在行政執法過程中違反相關規定，未經集體研究違規決策；違反中央八項規定精神，違規收受
禮金、消費卡，違規接受宴請，長期無償接受管理和服務對象提供的車輛接送服務；違規擁有非
上市公司股份，將應當由本人支付的費用由他人支付。以「投資入股」名義非法收受財物，數額
特別巨大。
　
　　經多個相關部門研究，決定給予凌峰開除黨籍處分、政務開除處分；收繳其違紀違法所得；
將凌峰涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　
＊在江蘇前後「深耕」２０年，任上被查＊
　
　　公開資料顯示，５２歲的凌峰在證監系統工作多年，其中自２００４年起出任江蘇證監局期
貨監管處副處長、處長，江蘇證監局辦公室主任，江蘇證監局副局長，２０２０年７月前往調任
貴州證監局局長，２０２２年７月前後又回到江蘇，出任江蘇證監局黨委書記、局長至今，在江
蘇前後「深耕」２０年。
　
　　今年６月２１日，還在任上的凌峰被通報受查。據《財新》當時報道，凌峰６月１７日仍照
常工作，但在參加江蘇省相關省級會議期間，被中紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組以及江
蘇省紀委監委從會場直接帶走，目擊者甚多。（ｊｑ）

【你點睇？】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境，較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心？會否出境旅遊？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處