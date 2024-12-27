《打擊貪腐》江蘇證監局原局長凌峰被雙開，以投資入股名義收財物

《經濟通通訊社２７日專訊》據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、

江蘇省紀委監委消息，日前對江蘇證監局原黨委書記、局長凌峰嚴重違紀違法問題進行了紀律審

查和監察調查。



經查，凌峰理想信念扭曲，紀法意識淡薄，身為證監會派出機構「一把手」，貫徹落實黨中

央關於資本市場和上市公司監管的重大決策部署不力，角色錯位、公私不分，利用監管公權力深

度政商勾連，「幹私活」「謀私心」，對證監會監管形象、資本市場平穩運行造成不良影響。



此外，對抗組織審查，與多人串供，轉移隱匿違法所得；落實監管「長牙帶刺」要求不到位

，在行政執法過程中違反相關規定，未經集體研究違規決策；違反中央八項規定精神，違規收受

禮金、消費卡，違規接受宴請，長期無償接受管理和服務對象提供的車輛接送服務；違規擁有非

上市公司股份，將應當由本人支付的費用由他人支付。以「投資入股」名義非法收受財物，數額

特別巨大。



經多個相關部門研究，決定給予凌峰開除黨籍處分、政務開除處分；收繳其違紀違法所得；

將凌峰涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊在江蘇前後「深耕」２０年，任上被查＊



公開資料顯示，５２歲的凌峰在證監系統工作多年，其中自２００４年起出任江蘇證監局期

貨監管處副處長、處長，江蘇證監局辦公室主任，江蘇證監局副局長，２０２０年７月前往調任

貴州證監局局長，２０２２年７月前後又回到江蘇，出任江蘇證監局黨委書記、局長至今，在江

蘇前後「深耕」２０年。



今年６月２１日，還在任上的凌峰被通報受查。據《財新》當時報道，凌峰６月１７日仍照

常工作，但在參加江蘇省相關省級會議期間，被中紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組以及江

蘇省紀委監委從會場直接帶走，目擊者甚多。（ｊｑ）

