《打擊貪腐》山西省委原副書記商黎光受賄逾１億，一審判無期徒刑

《經濟通通訊社２７日專訊》山西省委原副書記商黎光受賄案今日在河南省洛陽市中級人民

法院一審公開宣判。法院對商黎光以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全

部財產；對追繳在案的商黎光受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明，１９９９年至２０２３年，商黎光利用擔任河北省紀委常委、秘書長、副書記

、常務副書記，河北省秦皇島市委副書記、市長，河北省滄州市委書記，河北省委常委、秘書長

，山西省委常委、政法委書記，山西省委副書記等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條

件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件處理、職務晉升等事項上提供幫助，非法收

受上述單位和人員給予的財物共計折合人民幣１﹒０４億餘元。



公開簡歷顯示，商黎光於１９６３年１１月生，河北巨鹿人，中央黨校研究生院在職研究生

班法學專業畢業，並擁新加坡南洋理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。商黎光曾長期在河

北省任職，至２０１６年１１月出任河北省委常委、省委秘書長；２０１７年６月空降山西，任

山西省委常委、政法委書記，２０２１年１０月成為山西省委副書記，２０２３年９月５日被查

，今年２月被「雙開」並在３月被批准逮捕。（ｊｑ）

