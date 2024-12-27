  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/12/2024 17:50

《Ａ股動向》比亞迪：董事會同意授權公司管理層制定市值管理制度

　　《經濟通通訊社２７日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）今日盤後公告，
為切實推動公司提升投資價值，加強和規範公司市值管理行為，維護公司和投資者的合法權益，
根據相關規定，並結合公司實際情況，董事會同意授權公司管理層制定《市值管理制度》，並將
根據深圳證券交易所要求履行信息披露義務。（ｊｑ）

《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/12/2024 18:00  【聚焦人幣】９月末外債餘額２﹒５萬億美元，較６月末降１﹒１％

下一篇新聞︰27/12/2024 17:49  《神州期貨》廣期所、上期所：明年全部期貨品種免收交割手續費

其他AH股新聞
More

27/12/2024 18:03  《中國要聞》美團：將在明年底前逐步取消騎手超時扣款

27/12/2024 17:41  【提振Ａ股】滬深交易所明年繼續免收上市費等多項交易和服務費用

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處