《Ａ股動向》比亞迪：董事會同意授權公司管理層制定市值管理制度

《經濟通通訊社２７日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）今日盤後公告，

為切實推動公司提升投資價值，加強和規範公司市值管理行為，維護公司和投資者的合法權益，

根據相關規定，並結合公司實際情況，董事會同意授權公司管理層制定《市值管理制度》，並將

根據深圳證券交易所要求履行信息披露義務。（ｊｑ）

