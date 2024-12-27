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27/12/2024 17:41

【提振Ａ股】滬深交易所明年繼續免收上市費等多項交易和服務費用

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深交易所今日相繼發公告，稱持續降低市場成本，減免相關
交易和服務費用。其中上交所公告顯示，免收滬市存量及增量上市公司２０２５年上市初費和上
市年費。自２０２５年７月１日起至２０２６年６月３０日，將交易單元使用費收費標準由原每
個交易單元每年４﹒５萬元人民幣下調至每個交易單元每年３萬元人民幣，計費期間、減免政策
和計算方式保持不變。
　
　　此外，上交所免收２０２５年除上市公司可轉換公司債券以外的各類債券現券交易（轉讓）
、資產支持證券的交易（轉讓）及債券約定購回式交易的交易經手費，免收２０２５年各類債券
回售交易的交易經手費。減免２０２５年交易網關流速費、外高橋數據中心機房、機櫃及配套資
源服務費用，新增減免外高橋數據中心搬遷用戶技術服務費，為上證雲證通系列資源使用費和信
創郵箱服務費提供折扣優惠；減免２０２５年金橋數據中心機櫃及配套資源服務費用。
　
　　同時，上交所免收２０２５年上證ｅ服務收費、上證ｅ投票收費、ＣＡ證書服務費、上證雲
路演服務費、上證雲證星系列服務費、新股及可轉債發行搖號抽簽費，為上證雲證信系列、會員
數據服務和行情服務提供免收及折扣優惠。
　
　　深交所公告則顯示，免收深市上市公司２０２５年度的上市初費和上市年費；免收深市基金
２０２５年度的上市初費和上市年費；免收深市基金２０２５年度的交易單元流量費。
　
　　此外，深交所有關免收債券（不含可轉換公司債券）及資產支持證券的流量費、交易經手費
的措施有效期延長半年，即２０２５年全年免收債券（不含可轉債）及資產支持證券的流量費、
交易經手費。同時，２０２５年，減免深市交易通信網關軟件服務費、深市交易網絡接入服務費
，延續數據中心機櫃費用調降，額外增加綜合配套服務費的優惠；減半收取深市上市公司股東大
會網絡投票服務費。（ｊｑ）

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