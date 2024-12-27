《經濟時評》世界銀行上調中國ＧＤＰ今年增４﹒９％明年４﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》世界銀行上調中國今明兩年經濟增長預測，預料今年ＧＤＰ增

長４﹒９％，明年ＧＤＰ料增長４﹒５％，分別較６月時上調０﹒１及０﹒４個百分點。原因是

中國政策寬鬆，以及短期出口將保持強勁。



＊地產業好轉或明年底才出現＊



世界銀行最新一期《中國經濟簡報》顯示，雖然近期推出的政策寬鬆措施或為經濟增長提供

溫和支持，但居民和企業信心不足，以及來自房地產業的逆風，將繼續拖累明年經濟增長。制約

增長的結構性因素亦包括低消費、房地產企業和地方政府債務高企，以及人口老化；建議中國通

過結構性改革重振經濟增長。



中國對房地產業的政策支持，預計會溫和提振住房需求並降低庫存水平，但行業好轉或要到

明年底才會出現。如果房地產業低迷延續時間更長，或進一步削弱投資和地方政府收入。



＊收入放緩、低房價將繼續拖累明年消費＊



企業盈利能力下降和招聘減少，有機會使勞動力市場更加疲弱，進而抑制消費。疲弱的內需

或會令今年通脹保持在０﹒４％的低位，明年升幅略為擴大至１﹒１％，估計居民收入增長放緩

和低房價帶來的負面財富效應，將繼續拖累明年消費。



世銀認為，全球貿易不確定性亦加大內地出口風險，但從潛在的有利因素來看，在近期政策

制定者發布的信息指導下，如果財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策行動更加果斷，可

能會使增長預測高過目前的基線預測。（ｃｔ）

