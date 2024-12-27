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AH股新聞

27/12/2024 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，統計局修訂２０２３年ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聖誕假期期間（２５－２６日），滬深股通暫停，滬深股市窄
幅上落，滬綜指未能攻上３４００點，今早滬深開市分頭走，滬綜指低開０﹒０２％，報
３３９７﹒２９點，深成指高開０﹒０５％，航天股造好，半導體股走低。
　
　　國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服
務核算方法改革，上修了普查年度２０２３年國內生產總值（ＧＤＰ），修訂後的２０２３年
ＧＤＰ為１２９４２７２億元，比初步核算數增加３３６９０億元，增幅為２﹒７％。不過，國
家統計局並未公布修訂後的２０２３年ＧＤＰ同比增速，只是稱詳細修訂數據將於近日通過國家
統計局官網公布。
　
　　此外，根據第五次全國經濟普查數據，受房地產滑坡和金融監管調查衝擊，２０２３年末中
國金融和房地產開發從業人員數量出現近年來首次萎縮，分別較２０１８年末減少３２％和
２７％。
　
　　世界銀行上調中國今明兩年經濟增長預測，預料今年ＧＤＰ增長４﹒９％，明年ＧＤＰ料增
長４﹒５％，分別較６月時上調０﹒１及０﹒４個百分點。原因是中國政策寬鬆，以及短期出口
將保持強勁。
　
＊人行縮量續作３０００億ＭＬＦ＊
　
　　人民銀行２５日縮量續作３０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），中標利
率持平２％。
　
　　人行今日進行１０７８億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。公開市場今日有
１０１６億元逆回購到期，即今日淨投放６２億元。２５日進行了１９２３億元逆回購，當日淨
回籠１９５３億元；２６日進行了１０６３億元逆回購，當日淨投放２５７億元。
　
　本周人行共進行５８０１億元７天期逆回購，對沖１６７８３億元逆回購到期，即全周收水
１０９８２億元。計及２５日進行的３０００億元ＭＬＦ，全口徑計，本周收水７９８２億元。
（ｃｔ）

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