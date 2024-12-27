《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，統計局修訂２０２３年ＧＤＰ

《經濟通通訊社２７日專訊》聖誕假期期間（２５－２６日），滬深股通暫停，滬深股市窄

幅上落，滬綜指未能攻上３４００點，今早滬深開市分頭走，滬綜指低開０﹒０２％，報

３３９７﹒２９點，深成指高開０﹒０５％，航天股造好，半導體股走低。



國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服

務核算方法改革，上修了普查年度２０２３年國內生產總值（ＧＤＰ），修訂後的２０２３年

ＧＤＰ為１２９４２７２億元，比初步核算數增加３３６９０億元，增幅為２﹒７％。不過，國

家統計局並未公布修訂後的２０２３年ＧＤＰ同比增速，只是稱詳細修訂數據將於近日通過國家

統計局官網公布。



此外，根據第五次全國經濟普查數據，受房地產滑坡和金融監管調查衝擊，２０２３年末中

國金融和房地產開發從業人員數量出現近年來首次萎縮，分別較２０１８年末減少３２％和

２７％。



世界銀行上調中國今明兩年經濟增長預測，預料今年ＧＤＰ增長４﹒９％，明年ＧＤＰ料增

長４﹒５％，分別較６月時上調０﹒１及０﹒４個百分點。原因是中國政策寬鬆，以及短期出口

將保持強勁。



＊人行縮量續作３０００億ＭＬＦ＊



人民銀行２５日縮量續作３０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），中標利

率持平２％。



人行今日進行１０７８億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。公開市場今日有

１０１６億元逆回購到期，即今日淨投放６２億元。２５日進行了１９２３億元逆回購，當日淨

回籠１９５３億元；２６日進行了１０６３億元逆回購，當日淨投放２５７億元。



本周人行共進行５８０１億元７天期逆回購，對沖１６７８３億元逆回購到期，即全周收水

１０９８２億元。計及２５日進行的３０００億元ＭＬＦ，全口徑計，本周收水７９８２億元。

（ｃｔ）

