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AH股新聞

27/12/2024 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２９％，１１月工業利潤降幅收窄

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局今日公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比
下降７﹒３％，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。１－１１月，全
國規模以上工業企業實現利潤總額６６６７４﹒８億元人民幣，同比下降４﹒７％，降幅較１－
１０月擴大０﹒４個百分點。
　
　　滬深股市早盤震盪反彈，滬綜指上午收升０﹒２９％，報３４０７﹒８９點，深成指升
０﹒６８％，創業板指揚０﹒７３％。兩市成交增加，滬深半日交易額８９０３億元人民幣，較
上個交易日同時段成交放量１２７９億元人民幣或１６﹒７８％。滬深港通今日重開，央企紅利
ＥＴＦ、紅利港股ＥＴＦ、港股通紅利低波ＥＴＦ等今日復牌後均觸及跌停至１０：３０停牌。
若上午收盤時二級市場交易價格溢價幅度未有效回落，或自下午開市起停牌至收盤。
　
　　板塊方面，種業板塊領漲，軍工、海南自貿等板塊漲幅居前，銀行、保險等少數板塊下跌。
臨近收盤前，大金融股異動拉升，威士頓（深：３０１３１５）等漲停。電網概念股震盪走強，
廣電電氣（滬：６０１６１６）等漲停。零售股反覆活躍，中百集團（深：０００７５９）等漲
停。
　
　　軍工股集體走強，航新科技（深：３００４２４）漲逾１５％，航發科技
（滬：６００３９１）２連板，立航科技　（滬：６０３２６１）、博雲新材
（深：００２２９７）、利君股份（深：００２６５１）等多股漲停。內地社交媒體平台昨日
（２６日）下午流傳大量疑似一架中國第六代戰機和一架殲－２０共同飛行的影片和相片，「中
國第六代戰機成都試飛」成網絡熱話。國金證券指出，當前國防軍工訂單以點及面逐步復甦，或
即將進入訂單密集下發時期。
　
　　種業股震盪走高，神農種業（深：３００１８９）、荃銀高科（深：３０００８７）半日收
漲逾１０％，登海種業（深：００２０４１）漲停，隆平高科（深：０００９９８）、農發種業
（滬：６００３１３）、新農開發（滬：６００３５９）等跟漲
。農業農村部黨組理論學習中心組召開擴大學習會，會議強調，要以大面積提升單產為關鍵舉措
，完成好明年糧食生產目標任務。（ｊｑ）

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