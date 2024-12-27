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AH股新聞

27/12/2024 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０６％危站三千四，全周累升近１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局今日公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比
下降７﹒３％，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。Ａ股市場全天衝
高回落，三大指數漲跌不一。滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３４１８﹒９５點，不過午後
升幅收窄，最後全日微升０﹒０６％，收報３４００﹒１４點，危站３４００點；深成指、創業
板指高開低走，午後回落翻綠，分別收跌０﹒１３％、０﹒２２％。兩市全天成交１﹒４３萬億
元（人民幣．下同），較上個交易日放量１６１４億元或１３％。從全周來看，滬綜指三日升、
兩日跌，全周累升０﹒９５％，結束連續兩周下跌。
　
　　盤面上，個股漲多跌少，全市場超３５００只個股上漲。從板塊來看，農業、海南、軍工裝
備、電網設備等板塊漲幅居前；農業板塊午後走高，種植業方向領漲。電商、半導體、銅纜高速
連接等板塊跌幅居前；電商股震蕩走低，青木科技（深：３０１１１０）跌超１０％；銅纜高速
連接概念陷入回調，得潤電子（深：００２０５５）跌停。
　
　　軍工股全天強勢，電光科技（深：００２７３０）、利君股份（深：００２６５１）、成飛
集成（深：００２１９０）、立航科技（滬：６０３２６１）、航發科技（滬：６００３９１）
等多股漲停。有消息稱，四川成都現新戰機首飛。因內地社交媒體平台昨日（２６日）下午流傳
大量疑似一架中國第六代戰機和一架殲－２０共同飛行的影片和相片，「中國第六代戰機成都試
飛」成網絡熱話。
　
　　農業股集體大漲，敦煌種業（滬：６００３５４）、登海種業（深：００２０４１）、隆平
高科（深：０００９９８）等漲停。據農業農村部消息，中國確定２０２５年糧食生產三大重點
任務。將全力以赴抓好糧油生產，落實糧油種植專項貸款貼息以及主產區獎補激勵、產銷區橫向
利益補償等新增政策。零售股表現不俗，東百集團（滬：６００６９３）、武商集團
（深：０００５０１）、中百集團（深：０００７５９）等漲停。（ｊｑ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９８１﹒０３　　－０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３４００﹒１４　　＋０﹒０６　　　　５８６１﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３５６４﹒１９　　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６５９﹒９８　－０﹒１３　　　　８４７８﹒００　　
　　深圳創業板指數　２２０４﹒９０　　－０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６９﹒２４　　＋０﹒８２　　　　　１﹒２７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１７﹒７０　　＋０﹒２４　　　　　０﹒５２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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