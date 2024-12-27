《Ａ股焦點》寧德時代正式宣布香港上市，股價軟０﹒２％

《經濟通通訊社２７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）昨日（２６日）公告，為進一
步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市
外資股（Ｈ股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。早前消息指，寧德時代考慮香港上市，
籌集至少５０億美元，有可能最早在明年上半年進行ＩＰＯ。
寧德時代今早低開，目前跌幅收窄至０﹒２％，報２６０﹒７２元人民幣。（ｃｔ）
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27/12/2024 10:17
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外資股（Ｈ股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。早前消息指，寧德時代考慮香港上市，
籌集至少５０億美元，有可能最早在明年上半年進行ＩＰＯ。
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