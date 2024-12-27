《Ａ股焦點》寧德時代正式宣布香港上市，股價軟０﹒２％

《經濟通通訊社２７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）昨日（２６日）公告，為進一

步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市

外資股（Ｈ股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。早前消息指，寧德時代考慮香港上市，

籌集至少５０億美元，有可能最早在明年上半年進行ＩＰＯ。



寧德時代今早低開，目前跌幅收窄至０﹒２％，報２６０﹒７２元人民幣。（ｃｔ）

