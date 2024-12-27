【人行操作】人行１０７８億逆回購利率持平，大幅收水逾萬億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行１０７８億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒５％。



公開市場今日有１０１６億元逆回購到期，即今日淨投放６２億元。



２５、２６日是香港聖誕節假期，人行在２５日進行了１９２３億元逆回購，對沖３８７６

億元到期逆回購，即當日淨回籠１９５３億元；２６日進行了１０６３億元逆回購，對沖８０６

億元到期逆回購，當日淨投放２５７億元。兩日逆回購利率皆持平１﹒５％。



＊人行縮量續作３０００億ＭＬＦ，淨回籠幅度歷史最高＊



此外，人行在２５日縮量續作３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），中標利率持平於２％

。



中信證券首席經濟學家明明團隊表示，結合當月到期的１４５００億元ＭＬＦ規模來看，實

現了１１５００億元的大幅資金淨回籠，是歷史上ＭＬＦ幅度最高的淨回籠。該團隊指出，年末

流動性市場相對穩健，人行大幅回籠ＭＬＦ收回多餘流動性。２０２４年全年，人行開展ＭＬＦ

操作超４萬億元。



本周人行共進行５８０１億元７天期逆回購，對沖１６７８３億元逆回購到期，即全周收水

１０９８２億元。計及２５日進行的３０００億元ＭＬＦ，全口徑計，本周收水７９８２億元。

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