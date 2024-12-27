【聚焦數據】內地１１月工業企業利潤同比跌幅續收窄至７﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比下降

７﹒３％，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。



１－１１月，全國規模以上工業企業實現利潤總額６６６７４﹒８億元（人民幣．下同），

同比下降４﹒７％，降幅較１－１０月擴大０﹒４個百分點。



１－１１月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２０３８７﹒７億元，同比

下降８﹒４％；股份制企業實現利潤總額５０１４３﹒０億元，下降５﹒７％；外商及港澳台投

資企業實現利潤總額１６０６２﹒９億元，下降０﹒８％；私營企業實現利潤總額

１９６４９﹒１億元，下降１﹒０％。



＊首１１月汽車製造業利潤降７﹒３％＊



１－１１月，採礦業實現利潤總額１０７９６﹒２億元，同比下降１３﹒２％；製造業實現

利潤總額４８５２４﹒９億元，下降４﹒６％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總

額７３５３﹒７億元，增長１０﹒９％。



１－１１月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長２０﹒２％，電力、熱

力生產和供應業增長１３﹒５％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２﹒９％，通用設備

製造業下降０﹒１％，石油和天然氣開採業下降４﹒４％，汽車製造業下降７﹒３％。（ｓｌ）





