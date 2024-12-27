【數據解讀】統計局：政策效應持續釋放，１１月工業營收降轉增

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比下降

７﹒３％，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。１－１１月，全國規

模以上工業企業實現利潤總額６６６７４﹒８億元（人民幣．下同），同比下降４﹒７％，降幅

較１－１０月擴大０﹒４個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，１１月，隨著存量政策有效落實，一攬子增量

政策加快推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩增長，企業效益繼續恢復。

總體看，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利

潤降幅繼續收窄，效益狀況有所改善。



于衛寧表示，隨著政策效應持續釋放，規模以上工業生產加快，帶動企業當月營業收入由降

轉增。１１月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒５％，上月為下降０﹒２％，當月

營業收入連續兩個月回升。１－１１月，規上工業企業累計營業收入保持增長，同比增長

１﹒８％。



工業企業當月利潤降幅繼續收窄。其中，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業盈利空間改

善，反映企業效益基本面情況的毛利潤降幅連續兩個月收窄。三大門類中，採礦業利潤降幅較

１０月份收窄１０﹒９個百分點，製造業降幅收窄０﹒３個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業利潤當月增長４﹒８％，較１０月份加快０﹒３個百分點。



＊１１月可穿戴智能設備製造業利潤增近１倍＊



與此同時，１１月，製造業高端化、智能化、綠色化相關行業利潤快速增長，為工業高質量

發展提供穩定支撐。其中，高端裝備製造行業利潤增長較快，光電子器件製造、航天相關設備制

造等行業利潤同比分別增長４１﹒１％、１４﹒３％；智能化、自動化產品生產加快帶動相關行

業利潤增加，可穿戴智能設備製造、繪圖計算及測量儀器製造等行業利潤分別增長９０﹒３％、

３１﹒３％；綠色生產、綠色生活方式加快形成，推動相關行業利潤增長向好，鋰離子電池製造

、環境監測專用儀器儀表製造等行業利潤分別增長３５﹒３％、１７﹒９％。



＊「兩新」相關行業利潤增長較快＊



「兩新」政策持續落地顯效，１１月專用設備製造業利潤同比增３６﹒７％。其中，電子和

電工機械專用設備製造，採礦、冶金、建築專用設備製造，化工、木材、非金屬加工專用設備製

造等行業利潤快速增長，同比分別增長１１０﹒６％、９０﹒４％、３５﹒７％。家電、家裝、

廚衛等消費品領域中，家用清潔衛生電器具製造、家用製冷電器具製造、耐火陶瓷製品及其他耐

火材料製造、家用空氣調節器製造等行業利潤分別增長３１１﹒４％、８２﹒９％、２５﹒０％

、１１﹒１％。



此外，隨著宏觀政策發力顯效，工業品出口持續增加，１１月消費品製造業利潤同比增長

２２﹒０％，拉動全部規上工業利潤增長３﹒７個百分點。從行業看，消費品製造業的１３個行

業中有８個行業利潤同比增長，其中，受部分企業投資收益到帳等短期因素影響，酒飲料茶行業

利潤同比增長２９２﹒３％。（ｓｌ）

