《中日局勢》日媒：中日正就王毅明年２月訪日展開磋商

《經濟通通訊社２７日專訊》據日媒《共同社》引述多名外交消息人士報道，中日兩國政府

正就中國外長王毅明年２月訪日展開探討，若能實現，將是２０２０年１１月後約４年來中國外

長首次訪日。



報道並指，中日考慮在時隔６年後於王毅訪日期間重啟「日中經濟高層對話」，並探索在前

後舉行中日韓三國外長會談。



報道提到，日本政府已就中國春節長假（明年１月２８日至２月４日）後的２月上旬舉行中

日韓三國外長會談的日程詢問了中韓兩國。中方回答稱將探討，韓國擬表示同意；中國向日方表

示，希望在三國會談前後舉行中日外長會談。



報道還透露，王毅訪日期間，除了將與外相岩屋毅會談外，還可能與首相石破茂會面並邀請

其訪華，為２０１９年後中斷至今的中日首腦往來展開正式協調。



報道認為，中國預料明年１月美國特朗普政府上台後，中美對立將激化，為中國經濟造成負

面影響，因此希望能穩定與日本及韓國的關係、搞活貿易和投資。



＊岩屋毅訪華透露將放寬中國居民旅遊簽證＊



日本外相岩屋毅２５日訪問中國，在北京先後與中國國務院總理李強和外長王毅會談。這是

岩屋毅就任外相後首次訪華，日媒日前提到，在與王毅會面期間，雙方確認將落實恢復進口日本

水產品的共識。而在「中日高級別人文交流磋商機制」（人文對話）中，岩屋毅透露將對中國居

民個人遊新設有效期１０年的多次簽證，而目前中國居民個人遊日的多次簽證有效期最長為５年

；同時還將放寬團體旅遊簽證，可逗留天數除目前的「１５天以內」，將新設「３０天以內」。

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