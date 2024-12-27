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AH股新聞

27/12/2024 11:01

《中日局勢》日媒：中日正就王毅明年２月訪日展開磋商

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據日媒《共同社》引述多名外交消息人士報道，中日兩國政府
正就中國外長王毅明年２月訪日展開探討，若能實現，將是２０２０年１１月後約４年來中國外
長首次訪日。
　
　　報道並指，中日考慮在時隔６年後於王毅訪日期間重啟「日中經濟高層對話」，並探索在前
後舉行中日韓三國外長會談。
　
　　報道提到，日本政府已就中國春節長假（明年１月２８日至２月４日）後的２月上旬舉行中
日韓三國外長會談的日程詢問了中韓兩國。中方回答稱將探討，韓國擬表示同意；中國向日方表
示，希望在三國會談前後舉行中日外長會談。
　
　　報道還透露，王毅訪日期間，除了將與外相岩屋毅會談外，還可能與首相石破茂會面並邀請
其訪華，為２０１９年後中斷至今的中日首腦往來展開正式協調。
　
　　報道認為，中國預料明年１月美國特朗普政府上台後，中美對立將激化，為中國經濟造成負
面影響，因此希望能穩定與日本及韓國的關係、搞活貿易和投資。
　
＊岩屋毅訪華透露將放寬中國居民旅遊簽證＊
　
　　日本外相岩屋毅２５日訪問中國，在北京先後與中國國務院總理李強和外長王毅會談。這是
岩屋毅就任外相後首次訪華，日媒日前提到，在與王毅會面期間，雙方確認將落實恢復進口日本
水產品的共識。而在「中日高級別人文交流磋商機制」（人文對話）中，岩屋毅透露將對中國居
民個人遊新設有效期１０年的多次簽證，而目前中國居民個人遊日的多次簽證有效期最長為５年
；同時還將放寬團體旅遊簽證，可逗留天數除目前的「１５天以內」，將新設「３０天以內」。
（ｓｌ）
　
　

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