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AH股新聞

27/12/2024 14:11

《中國要聞》貿促會：１０月全球經貿摩擦指數仍處高位但有所下降

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國貿促會今日在例行記者會上公布，今年１０月全球經貿摩
擦指數為１０２，仍然處於高位，但同比、環比均有所下降。全球經貿摩擦措施涉及金額同比下
降１０﹒３％，環比下降７﹒４％。
　
　　中國貿促會發言人孫曉表示，從國別指數看，在監測範圍內的２０個國家（地區）中，美國
、印度和巴西的全球經貿摩擦指數位居前三，美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多。從行業指
數看，在監測範圍內的１３個主要行業中，電子行業經貿摩擦指數居首。該領域企業須密切關注
相關國家（地區）經貿政策動態，提前預防、及時應對。
　
＊九成受訪在華外資企業滿意中國營商環境＊
　
　　對於美國新政府將於明年初上台，中美貿易面臨更大的不確定性，在華外資企業有哪些突出
的擔憂和壓力，孫曉指出，中國貿促會近期對超過６００家在華外資企業進行調研，有九成受訪
外資企業對中國營商環境評價「滿意」及以上。同時也注意到，中國英國商會和中國德國商會近
期發布調查報告顯示，７６％的英國企業計劃維持或增加在華投資，９２％的德國企業將繼續在
華運營、超過一半將在未來兩年內增加投資。
　
　　孫曉表示，中國貿促會代表中國工商界，誠摯歡迎更多外國企業來華開展產業合作，也將繼
續服務好外資企業在華投資合作發展，幫助解決在華經營中遇到的多種困難和問題，推動中外企
業攜手打造更加富有活力、韌性和效率的全球產供鏈，既實現企業自身更好發展，也助力各國共
同繁榮。（ｓｌ）

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