《中國監管》外匯局：９月末中國對外金融資產首破１０萬億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年９月末中國國際投資頭寸表。

２０２４年９月末，中國對外金融資產１０２１２９億美元，對外負債７０３１２億美元，對外

淨資產３１８１７億美元。



在對外金融資產中，直接投資資產３１２７９億美元，證券投資資產１３５７７億美元，金

融衍生工具資產２３６億美元，其他投資資產２１３１９億美元，儲備資產３５７１８億美元，

分別佔對外金融資產的３１％、１３％、０﹒２％、２１％和３５％；在對外負債中，直接投資

負債３５９１７億美元，證券投資負債２０２５３億美元，金融衍生工具負債２７４億美元，其

他投資負債１３８６８億美元，分別佔對外負債的５１％、２９％、０﹒４％和２０％。



按ＳＤＲ計值，２０２４年９月末，中國對外金融資產７５２９６億ＳＤＲ，對外負債

５１８３８億ＳＤＲ，對外淨資產２３４５７億ＳＤＲ。



＊９月末中國對外資產規模較６月末增長４﹒３％＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，２０２４年９月末，中國對外金融資

產和負債規模較２０２４年６月末均有所增長，國際投資頭寸狀況保持穩健。



一是對外資產規模首次突破１０萬億美元。２０２４年９月末，中國對外資產規模

１０２１２９億美元，較２０２４年６月末增長４﹒３％；對外負債規模７０３１２億美元，增

長３﹒３％；對外淨資產（資產減負債）規模３１８１７億美元，增長６﹒５％。



二是對外資產和負債結構持續優化。對外資產中，儲備資產３﹒６萬億美元，規模繼續位列

全球首位；非儲備資產規模佔比較２０２４年６月末有所上升。對外負債中，５１％為來華直接

投資，規模３﹒６萬億美元，證券投資和其他投資佔比保持基本穩定。（ｓｌ）

