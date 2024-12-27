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AH股新聞

27/12/2024 17:12

《中國監管》外匯局：首三季來華證券投資淨流入９３１億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年三季度及前三季度中國國際收
支平衡表。按美元計值，第三季，中國經常帳戶順差１４７６億美元，資本和金融帳戶逆差
１３８１億美元；前三季度，中國經常帳戶順差２４１３億美元，資本和金融帳戶逆差２６０９
億美元。
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，前三季，中國經常帳戶順差２４１３
億美元，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒８％，處於合理均衡區間。其中，國際收支
口徑的貨物貿易出口和進口同比分別增長６％和３％，貨物貿易順差規模為歷史同期新高。服務
貿易進出口保持增長，收入和支出同比分別增長１２％和１５％，旅行逆差回升推動服務貿易逆
差有所擴大。投資收益等初次收入逆差規模與２０２３年同期持平。
　
　　此外，前三季度，中國對外各類投資穩定增長，金融帳戶資產淨增加３１４９億美元。各類
來華投資呈現淨流入，其中來華證券投資淨流入９３１億美元，連續４個季度保持淨流入，外資
配置人民幣資產增多。
　
　　總體看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有
變，將繼續為我國國際收支保持基本平衡提供堅實支撐。（ｓｌ）

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