《中國監管》外匯局：首三季中國經常帳戶順差１４７６億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯局公布，２０２４年第三季，中國經常帳戶順差
１０４９４億元（人民幣．下同），資本和金融帳戶逆差９８２４億元。前三季度，中國經常帳
戶順差１７１８４億元，資本和金融帳戶逆差１８６１２億元。
按美元計值，第三季，中國經常帳戶順差１４７６億元（美元．下同），其中，貨物貿易順
差２２９９億元，服務貿易逆差５８６億元，初次收入逆差２７８億元，二次收入順差４１億元
。資本和金融帳戶逆差１３８１億元，其中，資本帳戶順差０﹒１億元，金融賬戶逆差１３８１
億元。
按美元計值，前三季度，中國經常帳戶順差２４１３億元，其中，貨物貿易順差５１８３億
元，服務貿易逆差１８１５億元，初次收入逆差１０５６億元，二次收入順差１０２億元。資本
和金融帳戶逆差２６０９億元，其中，資本帳戶逆差１億元，金融帳戶逆差２６０８億元。
按ＳＤＲ計值，第三季，中國經常帳戶順差１１０１億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆差
１０２９億ＳＤＲ。按ＳＤＲ計值，前三季度，中國經常帳戶順差１８０８億ＳＤＲ，資本和金
融帳戶逆差１９５５億ＳＤＲ。（ｓｌ）
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