《中國要聞》進口牛肉急增，中國商務部立案展開保障措施調查

《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部公告，決定自２０２４年１２月２７日起對進口牛

肉進行保障措施立案調查，預計調查在８個月內結束，特殊情況下可適當延長。本次調查確定的

調查期為２０１９年１月１日至２０２４年６月３０日。



公告指，２０２４年１１月２２日收到中國畜牧業協會、吉林省畜牧業協會、遼寧省畜牧業

協會、貴州省牛羊產業協會、四川省畜牧業協會、河北省畜牧業協會、內蒙古畜牧業協會、山東

省畜牧協會、河南省肉牛產業協會、新疆維吾爾自治區畜牧獸醫學會（以下合稱「申請人」）代

表國內牛肉產業正式提交的中國牛肉產業保障措施調查申請書。申請人請求對進口牛肉進行保障

措施調查。



申請書主張，申請調查產品進口數量在２０１９年至２０２４年上半年急劇增長。２０２３

年比２０１９年增長６４﹒９３％，２０２４年上半年比２０１９年上半年增長１０６﹒２８％

。２０１９年至２０２４年上半年，申請調查產品進口數量佔中國市場份額由２０﹒５５％上升

至３０﹒９０％，相對於中國總產量的比例由２４﹒８７％上升至４３﹒８７％。



申請人同時主張，申請調查產品進口數量的急劇增長對中國國內產業造成衝擊，中國國內產

業受到嚴重損害，且申請調查產品進口數量的增加與中國國內產業受到的嚴重損害之間存在因果

關係。



＊商務部：調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地＊



商務部發言人表示，中國調查機關依法對國內產業申請進行審查，認為符合立案條件，決定

啟動立案調查。發言人強調，保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地，調查期

間不影響正常貿易。調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關系方權利，並根據調查結果客

觀公正作出裁決。中方願就此案與各方保持溝通，進行友好磋商，照顧彼此關切，共同維護好健

康穩定的國際經貿環境



內地早前流傳華為公司因海外客戶缺錢支付款項，同意對方「以物抵債」，進口大批牛肉，

不過華為官方回應純屬謠言，並非事實。（ｓｌ）

