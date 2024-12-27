【大國博弈】中國反制７家美國軍工企業和高管，凍結境內資產

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外交部今日宣布，即日起對７家美國軍工企業及相關高級

管理人員採取反制措施，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的

組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。



外交部指，美國近日再次宣布向台灣地區提供大額武器援助並出售武器，而美國「２０２５

財年國防授權法案」包括多項涉華消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重

干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。根據中國各外國制裁法相關規定，中方決定即日

起反制英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳洲公司、愛

爾康公司、國際海洋工程公司及相關高管。



中國反制的７家美國軍工企業：

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英斯圖公司（Ｉｎｓｉｔｕ， Ｉｎｃ）

哈德森技術公司（Ｈｕｄｓｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｃｏ）

薩羅尼克科技公司（Ｓａｒｏｎｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ）

雷神加拿大公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ｃａｎａｄａ）

雷神澳洲公司（Ｒａｙｔｈｅｏｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ）

愛爾康公司（Ａｅｒｋｏｍｍ Ｉｎｃ）

國際海洋工程公司（Ｏｃｅａｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ）

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（ｓｌ）

