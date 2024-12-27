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27/12/2024 15:13

《行業數據》去哪兒：元旦最熱門景區一半在南方，包括滬港迪士尼

　　《經濟通通訊社２７日專訊》去哪兒數據顯示，截至１２月２６日，元旦當天平台最熱門景
區為哈爾濱冰雪大世界、北京環球影城度假區、上海迪士尼度假區、香港迪士尼樂園、樂山峨眉
山、天津泰達航母主題公園、阿壩藏族自治州九寨溝風景區、延邊長白山景區、珠海長隆海洋王
國和北京八達嶺長城。冰雪遊在２０２５跨年獨領風騷，平台「滑雪」、「冰雪」、「溫泉」等
關鍵詞搜索量環比上月增長１﹒７倍。（ｓｌ）

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