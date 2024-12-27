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AH股新聞

27/12/2024 07:59

藥明康德（２３５９）售藥明生基美英運營主體，避美法案制裁風險

　　《經濟通通訊社２７日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，兩間間
接全資子公司作為ＷｕＸｉ　ＡＴＵ（藥明生基）實體，與美國股權投資基金Ａｌｔａｒｉｓ於
本周二（２４日）簽署《股權購買協議》，藥明生基將所持美國運營主體ＷｕＸｉ　
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ全部股權及英國運營主體Ｏｘｆｏｒｄ　
Ｇｅｎｅｔｉｃｓ全部股權出售予Ａｌｔａｒｉｓ，不構成須予公布交易、關連交易及重大資產
重組，沒有披露出售作價，預計明年上半年完成交割。
　
　　該集團指，在今年首１１個月，Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ及Ｏｘｆｏｒｄ　
Ｇｅｎｅｔｉｃｓ合計營業收入約９﹒８億元人民幣，佔該集團最近一個會計年度經審計營業收
入的２﹒４％。而Ａｌｔａｒｉｓ為一家設立於美國的專注於醫療保健行業的股權投資基金。
　
　　該集團指，交易可確保所有逼切需要ＷｕＸｉ　ＡＴＵ細胞治療服務的客戶和患者得到不受
中斷的服務和及時救治，同時ＷｕＸｉ　ＡＴＵ美國和英國業務的相關科學家、技術人員和其他
員工可繼續工作，且不會對其業績和經營狀況產生重大影響。
　
　　藥明生基為藥明康德在海外的ＣＧＴ（細胞基因治療）代工業務，有報道指在將英美相關業
務出售後，藥明康德在ＣＧＴ的部署「所剩無幾」，因有關領域商業化程度不足，下游需求不穩
定，產能利用率低。另外，美國參眾兩院曾經提出《生物安全法案》，制裁矛頭指向具中資背景
的藥明系，盡管有關法案未被列入明年的美國國防授權法案，今年內無通過之可能，不過藥明康
德不排除是為避免海外制裁風險，而提前出售人類基因相關業務。（ｅｙ）

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