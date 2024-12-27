藥明康德（２３５９）售藥明生基美英運營主體，避美法案制裁風險

《經濟通通訊社２７日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，兩間間

接全資子公司作為ＷｕＸｉ ＡＴＵ（藥明生基）實體，與美國股權投資基金Ａｌｔａｒｉｓ於

本周二（２４日）簽署《股權購買協議》，藥明生基將所持美國運營主體ＷｕＸｉ

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ全部股權及英國運營主體Ｏｘｆｏｒｄ

Ｇｅｎｅｔｉｃｓ全部股權出售予Ａｌｔａｒｉｓ，不構成須予公布交易、關連交易及重大資產

重組，沒有披露出售作價，預計明年上半年完成交割。



該集團指，在今年首１１個月，Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ及Ｏｘｆｏｒｄ

Ｇｅｎｅｔｉｃｓ合計營業收入約９﹒８億元人民幣，佔該集團最近一個會計年度經審計營業收

入的２﹒４％。而Ａｌｔａｒｉｓ為一家設立於美國的專注於醫療保健行業的股權投資基金。



該集團指，交易可確保所有逼切需要ＷｕＸｉ ＡＴＵ細胞治療服務的客戶和患者得到不受

中斷的服務和及時救治，同時ＷｕＸｉ ＡＴＵ美國和英國業務的相關科學家、技術人員和其他

員工可繼續工作，且不會對其業績和經營狀況產生重大影響。



藥明生基為藥明康德在海外的ＣＧＴ（細胞基因治療）代工業務，有報道指在將英美相關業

務出售後，藥明康德在ＣＧＴ的部署「所剩無幾」，因有關領域商業化程度不足，下游需求不穩

定，產能利用率低。另外，美國參眾兩院曾經提出《生物安全法案》，制裁矛頭指向具中資背景

的藥明系，盡管有關法案未被列入明年的美國國防授權法案，今年內無通過之可能，不過藥明康

德不排除是為避免海外制裁風險，而提前出售人類基因相關業務。（ｅｙ）

