《駐京專電》海關總署１６項措施支持長三角區域一體化發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》海關總署公布新一輪１６項措施，聚焦支

持新質生產力發展、促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環境、堅決守護國門安全、提升整

體智治水平等五個方面，支持長三角發展。



圍繞發展新質生產力，海關總署推出優化特殊物品進出境監管模式，協同地方政府持續推進

生物醫藥研發用物品進口「白名單」試點並探索「白名單」跨區域互認；優化完善跨境電商出口

轉關模式，支持開展出口跨境電商跨關區退貨監管業務試點，支持跨關區保稅展示交易業務開展

，研究推進在義烏開展進口日用消費品正面清單管理制度試點等措施。



為進一步暢通長三角一體化合作，海關總署從促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環境

方面發力，相關舉措包括拓展「聯動接卸」模式適用範圍，開展多式聯運轉關模式試點，創新空

運前置貨站模式；支持進境種苗開展跨關區附條件提離；構建長三角地區進境糧食入境港、中轉

港、目的地海關「信息互通、執法互助、結果互認」的協作機制；完善長三角區域一體化發展戰

略研究機制，加強「數據＋調研」融合分析、「外貿＋產業」關聯分析，提升服務宏觀決策能力

，穩定外貿發展預期等。



在守護國門安全和提升整體智治水平方面，海關總署還出台了健全口岸病媒生物聯合監測機

制、動植物疫情疫病和入侵物種聯合監測預警機制；開展進出口農食產品和商品質量安全協同監

管；推進航空口岸「智慧旅檢」跨關區合作，支持「智旅滬杭」「蘇州城市航站樓」項目建設等

措施。



今年前１１個月，長三角地區三省一市合計進出口１４﹒５６萬億元，規模創歷史同期新高

，同比增長５％，佔同期中國進出口總值的３６﹒６％。

