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AH股新聞

30/12/2024 09:45

《中國要聞》趙薇稱離婚多年，前夫黃有龍近年不斷被追債

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地影視演員趙薇周六（２８日）罕見在微博發文披露婚姻狀
況，稱多年前已與丈夫黃有龍離婚，婚姻關係在法律上早已解除。「任何關於他的事件、言論或
新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。」
　
　　趙薇和黃有龍於２００８年結婚，育有一女。趙薇所述關於黃有龍的新聞報道，是出走海外
多時的黃有龍近日再被追討巨額債款的消息。
　
　　１２月２３日，智擇創投有限公司向香港高等法院遞交起訴書，指控黃有龍逾期未還向其出
借的欠款及利息７﹒５３億元，智擇創投要求黃有龍還清欠款，並要求他支付起訴書遞交以後按
３﹒７２億元本金和年化利率２０％計算產生的利息，此外還需承擔相關法庭開支。但案件暫時
沒有排期聆訊。
　
　　香港交易所資料顯示，智擇創投是佳擇國際的全資子公司，而佳擇國際則是陷入嚴重貪腐和
經營困局的國有資產管理公司中國華融的全資子公司。
　
　　有知情人士指，趙薇夫婦與２０１７年１月底歸案的「明天系」實控人肖建華有密切的資金
往來，包括２０１４年１２月趙薇夫婦買入阿里影業（０１０６０）的３１億元資金，他們曾借
此成為上市公司僅次於阿里巴巴的第二大股東，但已多次減持套現。
　
　　黃有龍近年不斷被追債。２０２１年６月，一家名為「萬匯有限公司」的香港註冊企業狀告
黃有龍拖欠兩筆貸款和利息。根據財新取得的法庭文件，有關欠款合計約２﹒９８億元。兩筆貸
款分別為一年期１億元和三個月期５０００萬元，年化利率均高達２４％。
　
　　此外，２０２３年黃有龍租住位於荃灣汀九油柑頭豪宅「皇璧」，也被業主起訴欠繳租金近
２８０萬元。（ｌｃ）

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