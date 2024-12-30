《央行動態》人行金融穩定報告：實施好適度寬鬆的貨幣政策

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行發布《中國金融穩定報告（２０２４）》，回顧過去

一段時期中國宏觀經濟、金融行業及金融市場的運行情況，並展望下一階段金融系統更好統籌發

展和安全的政策思路。



關於下一步的工作，報告提到，在貨幣政策方面，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用

多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水

平預期目標相匹配。



在匯率方面，報告要求，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理水平上

的基本穩定。



在支持重點領域與薄弱環節方面，報告明確，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金

融、數字金融五篇大文章。



為更好防範化解金融風險，報告提出，健全金融穩定保障體系，強化風險源頭防控和監測預

警，實現風險早識別、早預警、早暴露、早處置；健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任

機制，建立科學合理的金融風險處置成本分擔機制。



報告還明確，要擴大存款保險基金及其他行業保障基金、金融穩定保障基金資金積累，發揮

行業保障基金市場化、法治化處置平台作用，強化存款保險專業化風險處置職能。



＊擴大重大違法退市適用範圍＊



《中國金融穩定報告》其中一篇專欄文章《加大上市公司退市力度，促進資本市場優勝劣汰

》提出，要逐漸完善多元化退市機制，包括建立健全不同板塊差異化的退市標準體系；擴大重大

違法退市適用範圍，完善市值標準等交易類退市指標等。切實加強監管執法，大力落實投資者賠

償救濟。



關於下一步工作思路，文章提到，繼續深入貫徹落實退市制度改革部署。滬深北交易所繼續

推進股票上市規則及相關配套規則等各項措施落地。監管部門將持續開展對上市公司信息披露行

為及公司治理活動的監督管理，依法查處退市過程中的違法違規行為，配合地方政府做好屬地維

穩工作。



報告還提到，要進一步加強投資者保護。健全退市過程中的投資者賠償救濟機制，在「退得

下」的同時「退得穩」。對資本市場違法違規行為給投資者造成損害的，引導支持投資者積極維

權。（ｌｃ）

