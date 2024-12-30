  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋冬養生食療
etnet專輯
AH股新聞

30/12/2024 10:35

《央行動態》人行金融穩定報告：實施好適度寬鬆的貨幣政策

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行發布《中國金融穩定報告（２０２４）》，回顧過去
一段時期中國宏觀經濟、金融行業及金融市場的運行情況，並展望下一階段金融系統更好統籌發
展和安全的政策思路。
　
　　關於下一步的工作，報告提到，在貨幣政策方面，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用
多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水
平預期目標相匹配。
　
　　在匯率方面，報告要求，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理水平上
的基本穩定。
　
　　在支持重點領域與薄弱環節方面，報告明確，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金
融、數字金融五篇大文章。
　
　　為更好防範化解金融風險，報告提出，健全金融穩定保障體系，強化風險源頭防控和監測預
警，實現風險早識別、早預警、早暴露、早處置；健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任
機制，建立科學合理的金融風險處置成本分擔機制。
　
　　報告還明確，要擴大存款保險基金及其他行業保障基金、金融穩定保障基金資金積累，發揮
行業保障基金市場化、法治化處置平台作用，強化存款保險專業化風險處置職能。
　
＊擴大重大違法退市適用範圍＊
　
　　《中國金融穩定報告》其中一篇專欄文章《加大上市公司退市力度，促進資本市場優勝劣汰
》提出，要逐漸完善多元化退市機制，包括建立健全不同板塊差異化的退市標準體系；擴大重大
違法退市適用範圍，完善市值標準等交易類退市指標等。切實加強監管執法，大力落實投資者賠
償救濟。
　
　　關於下一步工作思路，文章提到，繼續深入貫徹落實退市制度改革部署。滬深北交易所繼續
推進股票上市規則及相關配套規則等各項措施落地。監管部門將持續開展對上市公司信息披露行
為及公司治理活動的監督管理，依法查處退市過程中的違法違規行為，配合地方政府做好屬地維
穩工作。
　
　　報告還提到，要進一步加強投資者保護。健全退市過程中的投資者賠償救濟機制，在「退得
下」的同時「退得穩」。對資本市場違法違規行為給投資者造成損害的，引導支持投資者積極維
權。（ｌｃ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處