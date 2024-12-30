《神州債市》私募債承接負面清單修訂，刪除「哄抬房價」等表述

《經濟通通訊社３０日專訊》時隔９年，私募債負面清單圍繞房地產發行人的表述迎來重大

調整。中國證券業協會上周五（２７日）發布《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引

（２０２４年修訂）》。對於負面清單中提及的特殊行業類型發行人－－房地產公司，此次負面

清單刪除了「閒置土地」、「炒地」、「捂盤惜售」、「哄抬房價」等相關表述，調整為「主管

部門認定的存在重大違法違規行為的房地產公司」，這是２０１５年中國證券業協會首次發布私

募債負面清單後對房地產發行人表述的重大調整。



此外，為支持債券發行人通過併購重組開展紓困、防範處置重大風險等的合理融資需求，中

國證券業協會對負面清單的相關條款也進行了優化。



具體來看，根據修訂前的負面清單，對於最近一年經審計的總資產、淨資產或營業收入任一

項指標占合併報表相關指標比例超過３０％的子公司存在負面清單規定的相關情形，比如子公司

有債務違約並仍處於繼續狀態，或者子公司被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計

報告等，那麼視同發行人同樣屬於負面清單範疇。此次修訂在上述規定基礎上增加「除外」條款

，即「為防範處置重大風險的需要，發行人對風險企業進行併購重組使其成為子公司，且相關子

公司負面情形發生在併購重組實施完畢以前的除外」。（ｌｃ）

