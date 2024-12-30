《神州基金》基金公司今年自購股票型基金超２６億元，創歷史新高

《經濟通通訊社３０日專訊》據數據寶統計，截至上周六（２８日），２０２４年以來，國

內基金公司累計申購８４８７次，相比２０２３年減少３４％；累計贖回５２９１次，相比

２０２３年減少２２﹒６９％。今年以來參與申購、贖回的基金公司分別有１３４家、１３１家

，相比２０２３年降幅均在一成以內。



淨申購額方面，今年以來，公募基金合計淨申購額為－１７９４﹒８４億元（人民幣．下同

）。但在所有公募基金類型當中，股票型基金淨申購額排在第一位。過去４年，股票型基金自購

熱情高漲，２０２１年淨申購額首次突破１０億元，２０２３年突破２０億元，２０２４年以來

股票型基金淨申購額達到２６﹒１５億元，創年度歷史新高。



此外，截至１２月２８日，國內公募基金產品數量為１﹒２４萬隻，基金份額２９﹒７９萬

億份，基金資產淨值接近３１﹒９萬億元，按年度計算，上述３項數據均為歷年來新高。



業內人士認為，公募基金大規模自購，一方面將向Ａ股注入增量資金，另一方面則是將基金

公司、基金經理的利益與投資者利益深度綁定，是其向市場傳遞信心的一種方式，有助於穩定市

場情緒。（ｌｃ）

