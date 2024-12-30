《汽車新勢力》特斯拉中國否認Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ明年１月開售

《經濟通通訊社３０日專訊》近日有市場有傳聞稱，特斯拉Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ將於明年
１月１日在國內正式開售。對此，特斯拉中國方面表示，這是假消息，１月１日並沒有這個計劃
。
值得注意的是，目前特斯拉中國官網已更新Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ的產品信息，總共有三種
配置，分別為Ｃｙｂｅｒｂｅａｓｔ野獸版、全輪驅動版和後輪驅動版。其中，
Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ後輪驅動版的參數表顯示「更多信息將於２０２５年提供」。（ｌｃ）
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30/12/2024 13:46
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。
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配置，分別為Ｃｙｂｅｒｂｅａｓｔ野獸版、全輪驅動版和後輪驅動版。其中，
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