《神州債市》明年一季度三家政策性銀行債券發行量將創歷史新高

《經濟通通訊社３０日專訊》內地媒體引述知情人士透露，明年一季度國內三家政策性銀行
債券發行量預計高達２萬億元人民幣，同比增加近５０％，創歷史新高。年後首日即啟動債券發
行，將全曲線增加債券供給。（ｌｃ）
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30/12/2024 17:17
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