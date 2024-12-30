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30/12/2024 18:39

比亞迪（０１２１１）：暫未涉足人形機械人相關業務

　　《經濟通通訊社３０日專訊》消息指比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）十五事業
部已開啟人形機械人項目，內部代號為「堯舜禹」，目前團隊正處於招聘狀態。
　
　　內媒引述比亞迪投資者關係部門指出，公司暫未涉足人形機器人相關業務，不予置評，一切
以公告為準。（ｂｉ）

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