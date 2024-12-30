比亞迪（０１２１１）：暫未涉足人形機械人相關業務

《經濟通通訊社３０日專訊》消息指比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）十五事業

部已開啟人形機械人項目，內部代號為「堯舜禹」，目前團隊正處於招聘狀態。



內媒引述比亞迪投資者關係部門指出，公司暫未涉足人形機器人相關業務，不予置評，一切

以公告為準。（ｂｉ）

