沿江項目貨車收取標準５０％通行費調整明年起結束

《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）及灣區發展
（００７３７）聯合公布，沿江項目貨車運輸收費調整結束。
公司稱，自２０１８年３月１日至明日，沿江項目通行的貨車按正常收費標準的５０％收取
通行費，深圳市交通運輸局就此項減免的通行費給予沿江公司補償。根據近日收到的深圳市交通
運輸局通知，上述協議於明日２４時止，到期後不再延期。（ｒｈ）
《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇
30/12/2024 17:54
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（００７３７）聯合公布，沿江項目貨車運輸收費調整結束。
公司稱，自２０１８年３月１日至明日，沿江項目通行的貨車按正常收費標準的５０％收取
通行費，深圳市交通運輸局就此項減免的通行費給予沿江公司補償。根據近日收到的深圳市交通
運輸局通知，上述協議於明日２４時止，到期後不再延期。（ｒｈ）
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