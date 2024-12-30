沿江項目貨車收取標準５０％通行費調整明年起結束

《經濟通通訊社３０日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）及灣區發展

（００７３７）聯合公布，沿江項目貨車運輸收費調整結束。



公司稱，自２０１８年３月１日至明日，沿江項目通行的貨車按正常收費標準的５０％收取

通行費，深圳市交通運輸局就此項減免的通行費給予沿江公司補償。根據近日收到的深圳市交通

運輸局通知，上述協議於明日２４時止，到期後不再延期。（ｒｈ）

