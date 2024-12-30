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AH股新聞

30/12/2024 15:43

惠理基金料內地及香港股票將於明年逐步復甦，盈利或已見底

　　《經濟通通訊社３０日專訊》惠理基金發布２０２５年市場展望報告，對於中國及香港股市
，雖然政府支持經濟政策方向仍然明確，但下一輪刺激措施，市場預計將於２０２５年公布，相
信會有更多刺激經濟、消費及穩定房地產市場政策，將會於２０２５年上半年出台，但由於市場
對中國被徵收更高關稅的憂慮日益加劇，投資者短期內，可能會採取較防禦的策略。
　
＊內地及香港股票將於明年逐步復甦＊
　
　　惠理表示，由於美國２０２５年減息步伐仍不確定，預計香港上市股票（尤其是那些對利率
敏感的股票）將在短期內受壓，而Ａ股雖然估值較高，但可能較離岸股票更具吸引力。總體而言
，內地及香港股票，將在２０２５年逐步復甦，主要因為盈利在低基數效應下，可能已經見底。
如果美國候任總統特朗普和中國國家主席習近平達成協議，就如特朗普上一任任期內達成的協議
一樣，估計會為市場帶來驚喜。
　
＊日本央行在加息方面將更加謹慎＊
　
　　對於日本股市，惠理表示，在美元強勢下，日圓將會更弱，有機會推動日本股市上升。然而
，潛在的關稅威脅，可能抵銷這影響。首相支持度較弱（儘管已重選）可能導致稅收和經濟改革
政策的不確定性。儘管如此，日本央行在加息方面將更加謹慎。
　
　　對於南韓股市，惠理指出，由於南韓汽車出口，可能受到美國關稅政策影響，相關數據可能
會橫行整固。此外，因為晶片記憶體周期將近見頂，前景依然充滿挑戰，加上聯儲局可能延遲減
息步伐，南韓政府希望透過減息去支持經濟，將會變得更困難。（ｂｎ）

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