《神州頭條》財經報章頭版摘要：前１１月社會物流總額增５﹒８％

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



前１１月全國社會物流總額同比增長５﹒８％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國物流與採購聯合會２９日發布的數據顯示，１月至１１月，全國社會物流總額３２０﹒２萬

億元（人民幣．下同），同比增長５﹒８％。１１月當月同比增長５﹒８％，比１０月份提高

０﹒１個百分點。



年末購物季，跨境電商發貨忙

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

如今，部分海外消費者已經習慣了在中國跨境電商平台上購物。隨著年末購物季到來，海外地區

來自中國的包裹大量增長。據市場研究機構ＧＦＫ預測，今年全年Ｔｅｍｕ、ＳＨＥＩＮ、阿里

速賣通等中國跨境電商平台將向歐盟國家發貨約４０億件。



２０２５年Ａ股積極因素有望持續匯聚

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年，Ａ股市場在震盪中穿行，指數雖有起伏，但積極因素不斷匯聚增多。三季度末以來

，一系列穩經濟穩增長、呵護市場流動性、推動資本市場高質量發展的舉措持續出台，有力提振

了投資者信心，提升了市場活躍度，助力Ａ股大盤走穩向好。





《上海證券報》



《習近平關於中國式現代化論述摘編》日文版出版發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央黨史和文獻研究院翻譯的《習近平關於中國式現代化論述摘編》一書日文版，近日由中

央編譯出版社出版，面向海內外發行。



中證監將出台首個信息披露豁免規定

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

首個信息披露豁免規定浮出水面。１２月２７日，中證監《上市公司信息披露暫緩與豁免管理規

定》公開徵求意見。《管理規定》擬明確兩種豁免信息類型、三種豁免方式。上市公司可採用代

稱、打包、匯總或者隱去關鍵信息等方式實施豁免，若仍存洩密風險的再完全豁免。



創投的２０２４：重塑長期投資生態

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年，國內創業投資市場在變革中「穩進」。這一年，前三季度新登記管理人８０家，註

銷登記８００家；ＶＣ╱ＰＥ募資規模接近１萬億元，同比下降２６％；新募集基金２７７７只

，數量下降５０％。這一年，改革按下「加速鍵」，人民幣基金支撐起創投基金市場；資金投向

早期、成長期，培育科技創新邁出堅實一步；長期資本、耐心資本、大膽資本連番進場，釋放積

極信號；探索Ｓ基金、併購重組路徑，解鎖基金退出機制……





《證券時報》



專項債補充項目資本金規模有望提高

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

專項債券資金用作項目資本金，是籌集重大項目資本金、有效發揮政府投資「四兩撥千斤」撬動

作用的重要舉措。近日，國務院辦公廳印發《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》

，明確將擴大專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。



海關總署１６項措施支持長三角區域一體化發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署２９日公布了新一輪１６項措施，聚焦支持新質生產力發展、促進物流降本增效、營造

高水平口岸營商環境、堅決守護國門安全、提升整體智治水平等五個方面，支持長三角區域一體

化發展。



政府企業齊發力，低空經濟「飛上」發展快車道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在中央層面，國家發改委低空經濟發展司近日正式亮相。該司具體職責是擬訂並組織實施低空經

濟發展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議，協調有關重大問題等。在國家發改委機構設

置中已有產業司的情況下成立低空司，意味著低空經濟不再是一個簡單行業，已經被放到更高層

面進行規劃，以及擁有更深遠的發展意義。（ｌｃ）

