《鍾之日記》旅遊股嚇破膽，恒指險守兩萬

《鍾之日記》１２月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股即將迎來２０２４年收官時刻，明日僅半日市，投資者入市意願不高，市場乏方向。恒

指今早輕微高開後，全日在２萬點爭持，最終在中芯（００９８１）及藥明雙子帶動下，兩萬關

幸保不失。恒指全日收報２００４１，跌４９點或０﹒２％，主板成交近１２８６億元。



＊滬綜指三連升，守住三千四＊



２０２４年倒數第二個交易日，滬深市場全天窄幅震盪，三大指數全部小幅收升，滬綜指升

０﹒２１％，三連升，收報３４０７﹒３３點，守住三千四，深成指升０﹒１％，創業板升

０﹒０６％，兩市全天成交額僅１﹒２８萬億元人民幣，較上個交易日縮量１５７８億元人民幣

或１１％。



大金融股依然是撐市主力，保險及銀行板塊全天漲逾１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）

升近２％，新華保險（滬：６０１３３６）漲２﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）升

１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒６％。人行行長潘功勝表示，銀行存款準備金

率還有下調的空間，人行將加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性。至於旅遊股

全天跌超３﹒２％，個股中以大連聖亞（滬：６００５９３）挫８﹒３％最傷。南韓發生嚴重空

難，事件對旅遊市場有負面影響。



＊南韓空難引恐慌情緒，攜程承壓走挫＊



南韓周日（２９日）發生境內史上最嚴重民航空難，濟州航空一架載有１８１人的班機，從

泰國曼谷起飛降落南韓全羅南道務安國際機場時機腹著地，衝出跑道撞向機場護欄，機身起火並

幾乎全毀。當局證實共１７９人罹難，只有兩名坐在機尾的機組人員獲救。代理總統崔相穆下令

動員一切資源搜救及處理事件，宣布全國哀悼７日，至明年１月４日。



事故發生在早上９時７分左右，濟州航空７Ｃ２２１６航班，機型為波音７３７－８００、

機齡約１５年，墜機原因仍在調查，兩個俗稱黑盒的飛行紀錄儀已經尋回。傳媒報道稱客機懷疑

遭到鳥擊導致起落架無法放下，因此用機腹著陸滑行。



意外震驚全球，就在事故隔日（３０日）濟州航空又有航班起飛後發現起落架存在問題，最

終載有１６１名乘客的客機安全返回機場。南韓國土交通部表示，將對境內所有與失事客機同型

號的波音７３７－８００客機進行特別檢查。



值得一提的是，在７Ｃ２２１６航班失事後，濟州航空共有約６﹒８萬張機票被取消。其中

，韓國國內航線有約３﹒３萬張機票被取消，國際航線約有３﹒４萬張被取消。今日旅遊相關股

份普遍承壓，疑受空難消息影響投資氣氛，攜程（０９９６１）收跌４﹒２％，報５３５﹒５元

。有分析師指空難消息或令人戒心提升，削弱旅遊股表現。同程旅遊（００７８０）今日挫約

３﹒８％，華住集團（０１１７９）跌２﹒３％。



＊三新股齊上市，熱鬧有錢賺＊



香港新股市場今日好熱鬧，三隻新股首掛，股民均有進帳。



健康之路（０２５８７）首掛，收報１０﹒６６元，較招股價７﹒８元高出３６﹒７％；一

手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１４３０元，收獲最大。健康之路以每股７﹒８元下

限定價，香港公開發售部分超額認購約３３﹒４２倍。



知名科企科大訊飛（深：００２２３０）子公司訊飛醫療科技（０２５０６）今日首掛，收

報８７元，較招股價８２﹒８元高出５﹒１％，盤中高見為９５﹒１５元。一手５０股計不考慮

交易費用，每手帳面賺２１０元。



英諾賽科（０２５７７）今日首掛，收報３１元，較招股價３０﹒８６元高出０﹒５％；一

手１００股，不考慮交易費用，每手帳面只賺１４元。



值得一提，一年前上市的人形機器人公司優必選科技（０９８８０），滿周年即宣告董事會

主席周劍與其一致行動方（被視為公司控股股東）所持股份一年禁售期屆滿。盡管周劍最新公告

承諾未來１２個月不減持公司股份，但市場仍憂慮股東要減持，股價全日暴跌超過三成，收報

６２﹒４５元刷上市以來新低。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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