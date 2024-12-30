《神州金融》中國五家全球系統重要性銀行ＴＬＡＣ達標期臨近

《經濟通通訊社３０日專訊》隨著２０２５年全球系統重要性銀行ＴＬＡＣ（總損失吸收能

力）達標期限日益臨近，中國現有五家全球系統重要性銀行，工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、交通

銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）正在積極滿足要求。



其中，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行應於２０２５年初滿足ＴＬＡＣ第一階段

要求，交通銀行應於２０２７年初滿足第一階段要求。



ＴＬＡＣ框架是２００８年國際金融危機後國際金融監管改革的重要安排，為應對「大而不

能倒」問題。根據安排，發達國家的銀行ＴＬＡＣ工具應於２０１９年初達到風險加權資產的

１６％（達標第一階段），２０２２年初達到１８％（第二階段）；新興市場經濟體的銀行延後

６年於２０２５年初和２０２８年初達標。新入選的銀行自入選後有三年達標緩衝期。



＊五大行料面臨ＴＬＡＣ缺口１﹒９萬億元＊



銀行要達到ＴＬＡＣ要求，發行ＴＬＡＣ非資本債券是主要途徑。人行１２月２７日發布的

專欄文章稱，中國的五家全球系統重要性銀行正穩步推進ＴＬＡＣ債券發行，以如期滿足

ＴＬＡＣ達標要求。今年５月，工商銀行和中國銀行各發行４００億元（人民幣．下同）

ＴＬＡＣ非資本債券，８月建設銀行和農業銀行各發行５００億元ＴＬＡＣ非資本債券，交通銀

行ＴＬＡＣ債券的發行也在推進中。



據華創證券固收首席周冠南測算，２０２４年中國五大行預計面臨ＴＬＡＣ缺口１﹒９０萬

億元。若考慮存款保險基金２﹒５％的抵免上限，測算可知五大行ＴＬＡＣ缺口將減少１﹒７２

萬億元，合計ＴＬＡＣ缺口為１８７８億元。（ｌｃ）

