【提振Ａ股】滬深交易所減免明年部分費用，料共降費近１５億元

《經濟通通訊社３０日專訊》滬深交易所２７日分別發布公告，減免上市公司２０２５年上

市初費和上市年費等相關交易和服務費用。上交所表示預計２０２５年降費讓利金額約９﹒６５

億元（人民幣．下同），深交所提到２０２５年預計整體降費金額接近５億元，二者合計接近

１４﹒６５億元。



上交所提出，免收滬市存量及增量上市公司２０２５年上市初費和上市年費。自２０２５年

７月１日起至２０２６年６月３０日，將交易單元使用費收費標準由原每個交易單元每年４﹒５

萬元下調至每個交易單元每年３萬元，計費期間、減免政策和計算方式保持不變。免收２０２５

年除上市公司可轉換公司債券以外的各類債券現券交易（轉讓）、資產支持證券的交易（轉讓）

及債券約定購回式交易的交易經手費，免收２０２５年各類債券回售交易的交易經手費。



上交所還將指導下屬上交所技術有限責任公司減免２０２５年交易網關流速費、外高橋數據

中心機房、機櫃及配套資源服務費用，新增減免外高橋數據中心搬遷用戶技術服務費，為上證雲

證通系列資源使用費和信創郵箱服務費提供折扣優惠。指導下屬上海上證數據服務有限責任公司

減免２０２５年金橋數據中心機櫃及配套資源服務費用。指導下屬上證所信息網絡有限公司免收

２０２５年上證ｅ服務收費、上證ｅ投票收費、ＣＡ證書服務費、上證雲路演服務費、上證雲證

星系列服務費、新股及可轉債發行搖號抽籤費，為上證雲證信系列、會員數據服務和行情服務提

供免收及折扣優惠。



深交所表示，免收深市上市公司２０２５年度的上市初費和上市年費；免收深市基金

２０２５年度的上市初費和上市年費；免收深市基金２０２５年度的交易單元流量費。同時，深

交所還將免收債券（不含可轉換公司債券）及資產支持證券的流量費、交易經手費的措施有效期

延長半年，即２０２５年全年免收債券（不含可轉債）及資產支持證券的流量費、交易經手費。



深交所同時提到，將指導下屬深圳證券通信有限公司２０２５年減免深市交易通信網關軟件

服務費、深市交易網絡接入服務費，延續數據中心機櫃費用調降，額外增加綜合配套服務費的優

惠；指導下屬深圳證券信息有限公司２０２５年減半收取深市上市公司股東大會網絡投票服務費

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