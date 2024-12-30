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AH股新聞

30/12/2024 08:37

英媒：「遠洋捕撈」盛行，今年超８０家中國上市公司高管被捕

　　《經濟通通訊社３０日專訊》英國《金融時報》報道，今年已有超過８０家在中國上市的公
司高階主管被拘捕。在地方財政困難之下，俗稱「遠洋捕撈」的違規異地執法變得盛行，引發外
界關注。
　
＊地方陷財困，遠洋捕撈引關注＊
　
　　中國證監會要求上市公司必須揭露有實控權的股東、董事、總經理等高管被拘捕的資訊。ｔ
英國《金融時報》翻查文件發現，有８２家上市公司的高層今年被中國當局拘捕，其中約半數涉
及異地的執法單位。
　
　　報道指出，中國地方為解決財政不足的問題，透過異地執法的方式，以詐騙等理由凍結企業
資金或罰款，這種現象尤其發生在經濟較不發達的省市對沿海或經濟較好省市的企業異地執法。
　
　　１１月，廣東某研究中心的一篇內參透露，去年以來，廣州有近萬家企業遭到異地執法，其
中大部分是民企。這些異地執法的動機大都是為了逐利。
　
　　報道引述上海功承瀛泰律師事務所的律師表示，其客戶曾經歷過地方政府濫用執法行為，這
種做法正在削弱民眾對營商環境的信心。違規異地執法讓企業家只想短期經營而非長期投資，導
致稅收和就業情況更惡化，讓地方財政陷入惡性循環。（ｒｙ）（ｚｚ）

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