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AH股新聞

30/12/2024 09:04

《中國要聞》榮耀完成股改變更名稱，稱適時啟動上市流程

　　《經濟通通訊社３０日專訊》綜合媒體報道，自今年第四季啟動股份制改造以來，榮耀於過
去周六（２８日）宣布，已完成股改，公司名稱也由榮耀終端有限公司變更為榮耀終端股份有限
公司。股改完成後，榮耀將適時啟動ＩＰＯ流程。
　
　　報道引述消息人士稱，這次股改涉及公司形式和名稱變更，不影響公司的日常經營。股改完
成後，榮耀將適時啟動首次公開募股流程，進一步消息將在相應過程中對外披露。為實現公司下
一階段的戰略發展，榮耀將通過首發上市推動公司登陸資本市場。
　
　　今年以來，榮耀完成了多輪融資和股東調整。８月，榮耀官宣「已經獲得中國移動的投資」
；今年１０月，榮耀向媒體證實，中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發基金，以
及新一輪代理商投資平台金石星耀等已投資榮耀。
　
　　天眼查顯示，榮耀目前有２３家股東，包括深圳市鵬程新信息技術合夥企業、深圳市寶安區
投資管理集團有限公司、京東方科技集團股份有限公司、中國電信、中國移動、金石星耀（深圳
）智能設備私募股權投資基金合夥企業等。股東類型涵蓋地方國資、供應商、第三方資本、運營
商等。（ｒｙ）

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