【聚焦人幣】管濤：人民幣在對外經貿摩擦的逆風下仍有可能升值

《經濟通通訊社３０日專訊》市場憧憬中美之間或會簽訂一個類似２０世紀８０年代中期的

廣場協議，施壓人民幣匯率升值。國家外匯局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管

濤卻撰文認為，中美達成新廣場協議的必要性、可行性不高，但人民幣在對外經貿摩擦的逆風下

升值仍是有可能的。



管濤強調，中美經貿關係再趨緊張，人民幣料進一步承壓，但這種變化本身是對內外部衝擊

的正常反應，是匯率市場化的應有之義。從中方本身來講，也不會主觀刻意將貶值作為應對貿易

摩擦的政策工具，因為這一方面是主動幫助美方減壓，補貼美國消費者，另一方面可能導致市場

搶跑，強化順周期單邊羊群效應。



＊人民幣在４種情形下仍有可能升值＊



《路透》引述管濤在文章中指出，在以下４種情形下，人民幣仍有可能升值。



一是美國候任總統特朗普極限施壓的關稅威脅兌現不及預期。特朗普２﹒０若只是部分兌現

其關稅威脅的概率不低，這將有助於緩解人民幣面臨的壓力，特別是如果２０２５年中國外貿出

口實績好於預期的話，人民幣有望獲得支撐。



二是中美積極致力於對話解決經貿糾紛。特朗普重返白宮後，大概率將廢棄拜登時期的中美

經濟金融對話機制。中方應迅速謀求與美方建立新的對話機制，盡可能縮短空窗期，通過對話求

同存異，緩和經貿紛爭。從最近的特朗普對華言論看，這方面的工作是有空間的。



三是特朗普交易回調或導致美元指數走弱。２０１６年全年，美指收漲３﹒７％，其中１１

月５日至年底累計上漲５﹒７％，可見當年美元強勢主要受益於市場憧憬特朗普將成為偉大的美

國總統。然而，２０１７年由於特朗普競選承諾的各項改革議程進展不力，美指不漲反跌。特朗

普２﹒０重蹈覆轍也並非不可能。



四是中國經濟持續回升向好。如果國內相關政策舉措逐步生效後，能夠推動中國經濟的負產

出缺口快速收斂，資產價格止跌企穩甚至反彈，則人民幣匯率就有望獲得支持。（ｊｑ）

