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AH股新聞

30/12/2024 14:37

【提振內房】野村陸挺：有些內房或須破產，冀樓市明年下半年企穩

　　《經濟通通訊社３０日專訊》野村中國首席經濟學家陸挺在接受內媒《第一財經》訪問表示
，內地房地產市場出清至關重要，不能無限期地讓開發商滾動他們的債務，又指「有些開發商可
能需要破產」。他希望在明年下半年和２０２６年，全國房地產行業開始真正企穩及復甦。
　
＊倡內房出清欠債，債務不能無限期滾動＊
　
　　陸挺表示，內地於９月推出一系列政策，總體來說反應還是很正面，股市上已形成一些正面
效應。房地產方面，一些超大城市，房地產行業正在企穩，「現有約１０個城市，二手房房價應
該是穩住了，甚至是略有抬頭」。從全國性看，一些新樓銷售也在企穩。
　
　　他認為，清欠房地產企業各類債務非常關鍵，不能無限期地讓開發商滾動他們的債務，累積
更多的問題，「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產程序。」除清理債務外，還需要
適度考慮財政體制改革，地方財政有一定的自主性很有必要，「大家都能夠爭相招商引資，發展
本地的經濟。」他希望在明年下半年和２０２６年，房地產這個行業從全國層面來講，真正開始
企穩復甦。
　
　　陸挺稱，從廣義上來講，其實保交房也是一種化債。該行此前已以相對比較保守的估算，資
金缺口仍達３﹒２萬億人民幣。
　
＊人民幣不要出現大幅度貶值＊
　
　　另外，陸挺又指，現在面臨的最重要問題，是內需問題，是內部發展環境問題。首先要穩住
樓市、股市，穩住大家的信心。他認為，讓人民幣兌美元和一籃子貨幣，但更重要是兌美元保持
一定程度的穩定，不要出現大幅度貶值，這是利大於弊。（ｊｑ）

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