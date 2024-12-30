京東科技宣布落實２０薪計劃，為京東近期第三次公布加薪

《經濟通通訊社３０日專訊》今日，京東科技宣布落實２０薪計劃－－２０２５年將實現全

員平均２０薪，這也是京東集團（０９６１８）繼公布２０２４年年終獎發放計劃和超２萬名京

東客服漲薪通知後，在２４年底再次落地大規模加薪計劃。



京東科技是京東集團旗下專注於以技術為客戶服務的業務子集團，為城市、企業、金融機構

和個人用戶提供金融科技產品與技術服務。



本次也是京東近期第三次公布加薪計劃。１２月２３日，京東發布了２０２４年年終獎發放

計劃，在京東落實１７薪、逐步邁向２０薪的第一年，實現１７薪的部門內年度績效Ａ＋的員工

將實現２０薪，京東採銷２０２４年平均２３薪。



１２月２５日，在今年２月京東客服全員平均漲薪３０％之後，京東集團宣布再次升級客服

人員薪酬福利，超２萬名京東客服實現全員平均漲薪２個月。京東科技此前也宣布在２０２５年

校招中給技術崗位開出平均２０個月的薪酬。



據京東內部人透露，在今年５月的一次講話中，劉強東曾官宣，要再次給京東採銷所有人員

加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為２０％，平均漲幅達到５０％，最高可達

１００％，希望薪資達到行業最高水平。（ｊｑ）

