京東科技宣布落實２０薪計劃，為京東近期第三次公布加薪

《經濟通通訊社３０日專訊》今日，京東科技宣布落實２０薪計劃－－２０２５年將實現全
員平均２０薪，這也是京東集團（０９６１８）繼公布２０２４年年終獎發放計劃和超２萬名京
東客服漲薪通知後，在２４年底再次落地大規模加薪計劃。
京東科技是京東集團旗下專注於以技術為客戶服務的業務子集團，為城市、企業、金融機構
和個人用戶提供金融科技產品與技術服務。
本次也是京東近期第三次公布加薪計劃。１２月２３日，京東發布了２０２４年年終獎發放
計劃，在京東落實１７薪、逐步邁向２０薪的第一年，實現１７薪的部門內年度績效Ａ＋的員工
將實現２０薪，京東採銷２０２４年平均２３薪。
１２月２５日，在今年２月京東客服全員平均漲薪３０％之後，京東集團宣布再次升級客服
人員薪酬福利，超２萬名京東客服實現全員平均漲薪２個月。京東科技此前也宣布在２０２５年
校招中給技術崗位開出平均２０個月的薪酬。
據京東內部人透露，在今年５月的一次講話中，劉強東曾官宣，要再次給京東採銷所有人員
加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為２０％，平均漲幅達到５０％，最高可達
１００％，希望薪資達到行業最高水平。（ｊｑ）
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