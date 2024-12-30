  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/12/2024 16:05

京東科技宣布落實２０薪計劃，為京東近期第三次公布加薪

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日，京東科技宣布落實２０薪計劃－－２０２５年將實現全
員平均２０薪，這也是京東集團（０９６１８）繼公布２０２４年年終獎發放計劃和超２萬名京
東客服漲薪通知後，在２４年底再次落地大規模加薪計劃。
　
　　京東科技是京東集團旗下專注於以技術為客戶服務的業務子集團，為城市、企業、金融機構
和個人用戶提供金融科技產品與技術服務。
　
　　本次也是京東近期第三次公布加薪計劃。１２月２３日，京東發布了２０２４年年終獎發放
計劃，在京東落實１７薪、逐步邁向２０薪的第一年，實現１７薪的部門內年度績效Ａ＋的員工
將實現２０薪，京東採銷２０２４年平均２３薪。
　
　　１２月２５日，在今年２月京東客服全員平均漲薪３０％之後，京東集團宣布再次升級客服
人員薪酬福利，超２萬名京東客服實現全員平均漲薪２個月。京東科技此前也宣布在２０２５年
校招中給技術崗位開出平均２０個月的薪酬。
　
　　據京東內部人透露，在今年５月的一次講話中，劉強東曾官宣，要再次給京東採銷所有人員
加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為２０％，平均漲幅達到５０％，最高可達
１００％，希望薪資達到行業最高水平。（ｊｑ）

【你點睇？】有學者倡60至65歲以下長者之2元乘車優惠，設每月補貼上限700元，你點睇？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/12/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰30/12/2024 15:43  惠理基金料內地及香港股票將於明年逐步復甦，盈利或已見底

其他AH股新聞
More

30/12/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

30/12/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處