《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１４％，人行再提有降準空間

《經濟通通訊社３０日專訊》官媒《人民日報》引述人行行長潘功勝稱，中國仍有下調銀行

存款準備金率的空間，因今年以來的降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率約為６﹒６％，

與國際主要經濟體央行相比還有一定空間。談及下一步政策考慮，潘功勝強調，會加大貨幣政策

調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。



滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１４％，報３３９５﹒４點，深成指低開

０﹒１５％，創業板指亦低開０﹒２７％，盤初房地產、農業種植股走軟。



業內人士指出，市場有傳聞稱人行１２月已進行超萬億元的買斷式逆回購，配合國債淨買入

操作，以及不斷微調的公開市場常規操作，年末流動性應無問題。中信證券傾向於１月份降準降

息，主因１月外部的擾動因素可能明顯增多：一是美聯儲１月底的議息會議大概率暫停降息，如

果有預期外的鷹派表述可能會給農歷春節期間的全球市場帶來一定衝擊；二是１月２０日美國總

統就職後地緣風險事件可能會增多。如果站在應對外部壓力的視角，預計春節前後仍可能會調用

特別國債資金用於消費品以舊換新，同時適時降準降息以穩定經濟和市場預期。



人行今日進行８９１亿億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１０９６億元逆回

購到期，即今日淨回籠２０５億元。本周公開市場將有５８０１億元逆回購到期。



另外，國家民政部近日印發通知，部署各地做好２０２５年元旦春節期間困難群眾兜底保障

工作。鼓勵有條件的地方在元旦春節前夕，提前發放救助金或增發一次性生活補貼，並要求會同

當地發展改革部門及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲挂鈎聯動機制，發放價格臨時補貼。

（ｒｙ）

