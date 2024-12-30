《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０９％，旅遊、農業股領跌

《經濟通通訊社３０日專訊》滬綜指上午走勢反覆，今早小幅低開後迅速翻紅，午間收市前

半小時又掉頭回落，半日收跌０﹒０９％，報３３９７﹒１２點，深成指則收升０﹒０３％，創

業板指軟０﹒１２％。滬深兩市半日交易額８２９１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時

段成交減少６１２億元或７％。



盤面上，農業股領跌大市，半日挫近４％。上周農業農村部黨組理論學習中心組召開擴大學

習會，強調要以大面積提升單產為關鍵舉措，完成好明年糧食生產目標任務，農業股上個交易日

大漲，今日明顯回吐，神農種業（深：３００１８９）跌近６％，農發種業

（滬：６００３１３）跌逾５％。



南韓發生嚴重空難事件，機上１８１人僅２人生存獲救。國家主席習近平就事件向南韓代總

統崔相穆致慰問電。Ａ股旅遊股早盤大跌，大連聖亞（滬：６００５９３）挫８％；民航股普遍

走弱，海航控股（滬：６００２２１）跌２﹒８％最傷。



上漲方面，榮耀概念股走強，愛施德（深：００２４１６）漲停，慧博雲通

（深：３０１３１６）升近１５％，水晶光電（深：００２２７３）、天音控股

（深：０００８２９）等跟漲。榮耀官網公告，公司已於１２月２８日依法整體變更為股份有限

公司，公司名稱變更為「榮耀終端股份有限公司」。本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，

不影響公司的日常經營。股改完成後，榮耀將適時啟動ＩＰＯ流程。（ｒｙ）

