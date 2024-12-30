  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧24 展望25
etnet專輯
AH股新聞

30/12/2024 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０９％，旅遊、農業股領跌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》滬綜指上午走勢反覆，今早小幅低開後迅速翻紅，午間收市前
半小時又掉頭回落，半日收跌０﹒０９％，報３３９７﹒１２點，深成指則收升０﹒０３％，創
業板指軟０﹒１２％。滬深兩市半日交易額８２９１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時
段成交減少６１２億元或７％。
　
　　盤面上，農業股領跌大市，半日挫近４％。上周農業農村部黨組理論學習中心組召開擴大學
習會，強調要以大面積提升單產為關鍵舉措，完成好明年糧食生產目標任務，農業股上個交易日
大漲，今日明顯回吐，神農種業（深：３００１８９）跌近６％，農發種業
（滬：６００３１３）跌逾５％。
　
　　南韓發生嚴重空難事件，機上１８１人僅２人生存獲救。國家主席習近平就事件向南韓代總
統崔相穆致慰問電。Ａ股旅遊股早盤大跌，大連聖亞（滬：６００５９３）挫８％；民航股普遍
走弱，海航控股（滬：６００２２１）跌２﹒８％最傷。
　
　　上漲方面，榮耀概念股走強，愛施德（深：００２４１６）漲停，慧博雲通
（深：３０１３１６）升近１５％，水晶光電（深：００２２７３）、天音控股
（深：０００８２９）等跟漲。榮耀官網公告，公司已於１２月２８日依法整體變更為股份有限
公司，公司名稱變更為「榮耀終端股份有限公司」。本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，
不影響公司的日常經營。股改完成後，榮耀將適時啟動ＩＰＯ流程。（ｒｙ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處