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AH股新聞

30/12/2024 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２％守三千四，成交不足１﹒３萬億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》２０２４年倒數第二個交易日，滬深市場全天窄幅震盪，三大
指數全部小幅收升，滬綜指升０﹒２１％，三連升，收報３４０７﹒３３點，守住三千四，深成
指升０﹒１％，創業板升０﹒０６％，兩市全天成交額僅１﹒２８萬億元（人民幣．下同），較
上個交易日縮量１５７８億元或１１％。
　
　　大金融股依然是撐市主力，保險及銀行板塊全天漲逾１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）
升近２％，新華保險（滬：６０１３３６）漲２﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）升
１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒６％。人行行長潘功勝表示，銀行存款準備金
率還有下調的空間，人行將加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性。
　
　　另外，算力概念漲幅居前，中辰股份（深：３００９３３）、安諾其（深：３０００６７）
及云賽智聯（滬：６００６０２）多股漲停。
　
　　下跌方面，旅遊全天跌超３﹒２％，個股中以大連聖亞（滬：６００５９３）挫８﹒３％最
傷，長白山（滬：６０３０９９）也跌５﹒２％，曲江文旅（滬：６００７０６）跌５％。南韓
發生嚴重空難，濟州航空有班機２９日墜毀造成１７９人罹難，該航空公司掀退票潮，韓團行程
亦掀取消潮，事件對旅遊市場有負面影響。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９９９﹒０５　　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３４０７﹒３３　　＋０﹒２１　　　　５２２２﹒４５　　
　　上證Ａ股指數　　３５７１﹒６６　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６７１﹒１６　＋０﹒１０　　　　７５３９﹒１８　　
　　深圳創業板指數　２２０６﹒２９　　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７０﹒００　　＋０﹒２８　　　　　１﹒１３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１４﹒５９　　－０﹒２６　　　　　０﹒５１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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