《海納智見－荀玉根》一頁紙精讀行業比較資料：１２月

《海納智見》包括投資鏈、消費鏈、出口鏈、價格鏈四個資料庫的《行業比較資料月報》，

涵蓋三十多個行業，主要為資料和圖表，主要在每月下半月發布。該資料月報根據宏觀指標和中

觀行業的對接，從不同的主線和視角出發，梳理各行業的核心變數，以跟蹤行業的景氣和盈利變

化。本文是對２０２４年１２月行業比較資料月報的簡要概括，詳細資料參見《行業比較－資料

月報－１２月》。



投資鏈：房地產投資累計同比增速回落，基建投資累計同比增速上升。２４年１１月固定資

產投資累計同比增速下降至３﹒３０％，房地產開發投資累計同比降幅下降至－１０﹒４０％，

製造業固定資產投資累計同比增速與１０月９﹒３０％持平，基礎設施建設投資累計同比增速上

升至９﹒３９％；２４年１２月以來銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、黃金、白銀價格先升後降；２４

年１２月動力煤價格略微下降至７０５元╱噸，焦煤價格下降；２４年１２月普通水泥平均價格

下降；２４年１２月以來鋼材價格先升後降；２４年１２月以來輕質純鹼價格和重質純鹼價格下

降；２４年１１月大型、中型客車銷量當月同比增速下降，輕型客車銷量當月同比增速上升。



消費鏈：汽車銷量當月同比增速上升，社消額同比增速回落。２４年１１月社消額當月名義

同比增速下降至３﹒８０％，累計名義同比增速保持３﹒５０％不變；２４年１１月商品房銷售

面積累計同比增速降幅縮窄，增速上升至－１４﹒３２％；２４年１１月汽車銷量當月同比增速

上升至１１﹒６５％；２４年１１月家電零售額當月同比增速下降至２６﹒８４％；２４年１０

月北京旅遊收入當月同比增速下降至５﹒８０％，２４年３月海南旅遊收入當月同比增速下降至

２０﹒０３％；２４年１１月抗生素類阿莫西林和頭孢價格維持不變；２４年１２月以來維Ａ、

維Ｅ、ＶＣ、維Ｂ１價格維持不變。



出口鏈：對美國、東盟、歐盟、日本出口當月同比增速下降。２４年１１月農產品、玩具、

燈具類、鋼材、塑膠、汽車零部件、鋁材累計同比增速上升，傢俱、成品油、原油、焦炭、煤、

船舶的出口金額累計同比增速下降，高新技術產品的出口金額當月同比增速下降，機電產品的出

口金額當月同比增速下降；２４年１１月對美國、東盟、歐盟、日本出口金額當月同比增速下降

；２４年１１月美國ＯＥＣＤ領先指標上升至１００﹒３５；２４年１２月２０日ＣＣＦＩ上升

至１４９１﹒２９，１２月２４日ＢＤＩ下降至９９７；２４年１１月電子出口金額當月同比增

速下降至５﹒４９％；２４年１１月紡織服裝出口額當月同比增速下降至９﹒３２％；１０月機

械我國出口金額當月同比增速下降至６﹒７０％。



價格鏈：２４年１２月油價上升、豬價有所下降。ＷＴＩ：２４年１２月２４日上升至

７０﹒１０美元╱桶；２４年１２月秦皇島煤價下降。ＰＶＣ：２４年１２月２５日期貨價格下

降至４９７６元╱噸，１２月２０日現貨價格下降為４８８５元╱噸。ＭＤＩ：２４年１２月

２５日純ＭＤＩ價格下降至１８４００元╱噸，聚合ＭＤＩ價格持平１８２００元╱噸。２４年

１２月棉花價格下降，白砂糖價格下降；豬肉價格２４年１２月１１日下降至１６﹒４４元╱公

斤；白酒２４年１２月以來估值較２４年１１月下降，滬深３００和全部Ａ股估值均略上升；

２４年１２月ＵＳＤＡ對全球糧食產量預期下降、消費預期上升，庫存、庫存消費比預期下降。

２４年１１月新增信貸上升至５８００億元；２４年１１月壽險保費收入累計同比增速下降至

１６﹒４０％；２４年１１月人民幣對美元貶值幅度為０﹒９４％。２４年１１月新增信貸上升

至５８００億元；２４年１１月壽險保費收入累計同比增速下降至１６﹒４０％；２４年１１月

人民幣對美元貶值幅度為０﹒９４％。



風險提示：經濟增長超預期下滑，政策效果不達預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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