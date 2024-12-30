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AH股新聞

30/12/2024 09:58

《Ａ股焦點》比亞迪ＡＨ走勢分化，巴西暫停向其發放臨時工簽

　　《經濟通通訊社３０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）陷公關危機，外
媒日前報道稱，巴西工作組調查發現該公司位於巴伊亞州工廠的１６３名工人住宿條件惡劣，處
在「類似奴隸制」的工作狀態。巴西外交部於１２月２７日宣布暫停向比亞迪發放臨時工作簽證
，該批員工隸屬的Ｃｈｉｎａ　Ｊｉｎｊｉａｎｇ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｂｒａｚｉｌ
　Ｌｔｄａ（金匠集團）及比亞迪均發聲否認違規，但同意在達成終止合同協議前，將該批工人
安置在酒店。
　
　　比亞迪ＡＨ股價走勢分化，Ａ股現價仍升０﹒６％，報２８７﹒９７元人民幣，Ｈ股則跌
０﹒６％。
　
　　據了解，巴西這一調查是在１１月中旬開始的，目前仍在進行中。巴西公共勞動部與勞動和
就業部將舉行聽證會，以便比亞迪和金匠集團能夠提出必要措施以保證最低住宿條件及其他保障

　
　　消息發酵後，中國外交部２５日表示使領館正在同巴西方面保持溝通，核實情況，妥善處理
。中國政府一貫高度重視保障勞動者合法權益，要求中資企業依法依規經營。涉事金匠集團巴西
公司在微博貼出員工澄清聯名信並回應稱：「莫名被扣上奴役的帽子，讓員工感覺人格受到了侮
辱，人權受到了侵犯，嚴重傷害了中國人尊嚴。」比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛也表示
，「欲加之罪，何患無辭」，認為這是境外勢力在蓄意抹黑中國品牌、抹黑中國、破壞中巴友誼
。（ｒｙ）

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